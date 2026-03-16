Aston Kartika Grogol Hadirkan Pengalaman Berbuka Bermakna Lewat Halal Bihalal Package

Setelah bulan suci Ramadan, momen Halal Bihalal menjadi waktu yang paling dinanti untuk kembali menjalin silaturahmi dalam suasana hangat dan penuh kebersamaan. Menyambut kesempatan istimewa ini, Aston Kartika Grogol memperkenalkan Halal Bihalal Package, sebuah penawaran spesial yang dirancang untuk keluarga, komunitas, maupun segmen korporat yang ingin merayakan kebersamaan dengan nyaman dan berkesan.

Mengusung konsep elegan namun tetap santai, paket ini menghadirkan pengalaman berkumpul yang lebih dari sekadar acara makan bersama. Aston Kartika Grogol menyajikan beragam pilihan menu khas Nusantara dan internasional yang diolah fresh oleh tim kuliner profesional, menghadirkan cita rasa yang akrab di lidah sekaligus istimewa untuk dinikmati bersama.

Setiap detail acara dipersiapkan dengan cermat, mulai dari penataan venue yang hangat dan nyaman, pelayanan yang ramah, hingga kualitas sajian yang terjaga, sehingga tamu dapat fokus menikmati momen silaturahmi tanpa perlu khawatir mengenai kebutuhan acara.

Baca juga : Berkah Ramadan, 500 Paket Sembako untuk Duafa dan Yatim

Bapak Soetan Aulia Diponegoro Masjhoerdin, selaku General Manager Aston Kartika Grogol, menyampaikan bahwa Halal Bihalal merupakan tradisi yang memiliki makna mendalam bagi masyarakat Indonesia.

“Kami melihat Halal Bihalal bukan sekadar agenda tahunan, tetapi momen emosional yang mempertemukan kembali keluarga, sahabat, dan rekan kerja. Melalui Halal Bihalal Package ini, kami ingin menghadirkan suasana yang hangat, nyaman, dan berkesan bagi setiap tamu yang merayakannya di Aston Kartika Grogol,” ujarnya.

Untuk melengkapi pengalaman Halal Bihalal, Aston Kartika Grogol menghadirkan program utama yaitu Halal Bihalal Package dengan harga Rp 250.000 net/pax, yang dirancang khusus untuk keluarga, komunitas, maupun perusahaan yang ingin merayakan momen kebersamaan dengan lebih praktis dan berkesan.

Baca juga : Novotel Suites Yogyakarta Malioboro Rayakan Ramadan dengan Triple ALL Accor Reward Points

Tidak hanya menyajikan hidangan lezat, suasana venue yang nyaman dan tertata rapi juga memberikan pengalaman berkumpul yang lebih intimate, hangat, dan tentunya instagramable. Paket ini sangat cocok untuk berbagai acara seperti halal bihalal keluarga besar, reuni, arisan, hingga gathering komunitas dan perusahaan.

Selain menghadirkan paket Halal Bihalal, Aston Kartika Grogol juga memperkenalkan promo menginap spesial bertajuk Eid Mubarak Celebration Room Package yang dirancang untuk memberikan pengalaman staycation yang nyaman selama momen Lebaran.

Paket kamar ini tersedia dalam dua pilihan menarik, yaitu:

• 2 Hari 1 Malam seharga Rp 999.000 net

• 3 Hari 2 Malam seharga Rp 1.899.000 net

Setiap paket sudah termasuk 1 kamar menginap yang nyaman, sarapan untuk 2 orang, serta spesial Pandan Cake yang disiapkan untuk melengkapi momen perayaan Eid Mubarak bersama orang terdekat.

Dengan perpaduan antara pengalaman kuliner, suasana kebersamaan, dan kenyamanan menginap, Aston Kartika Grogol berharap dapat menghadirkan momen Lebaran yang lebih berkesan bagi setiap tamu.

Aston Kartika Grogol percaya bahwa Halal Bihalal bukan hanya tentang saling memaafkan, tetapi juga tentang menciptakan momen baru yang tak terlupakan bersama orang-orang terdekat.

Rayakan kebersamaan Anda dengan suasana yang berbeda, lebih hangat, dan penuh makna hanya di Aston Kartika Grogol.