Ilustrasi(Dok Hotel Santika Premier Bintaro)

Hotel Santika Premiere Bintaro Manjakan Tamu dengan Promo F&B Spesial Bulan Maret

MENYAMBUT bulan Maret, Hotel Santika Premiere Bintaro menghadirkan rangkaian promo Food & Beverage istimewa yang siap memanjakan selera para tamu. Beragam pilihan hidangan spesial disajikan dengan perpaduan cita rasa autentik dan kualitas terbaik untuk memberikan pengalaman bersantap yang berkesan.

Nikmati kehangatan semangkuk Beef Pho Noodles dengan kuah kaldu kaya rempah serta irisan daging sapi yang lembut, yang dapat dinikmati dengan harga Rp98.000 nett per porsi. Bagi para pencinta hidangan grilled, tersedia Chicken Chipotle dengan cita rasa smokey yang khas dan sajian pelengkap yang menggugah selera, dengan harga Rp118.000 nett per porsi.

Sebagai penutup yang manis dan elegan, hadir Mousse Aux Pomme with Apple Reduction dengan perpaduan tekstur lembut serta sentuhan rasa asam manis apel yang menyegarkan, tersedia dengan harga Rp56.000 nett per porsi.

Untuk melengkapi pengalaman bersantap, para tamu juga dapat menikmati Aromatic Ginger, minuman dengan kombinasi jahe, lengkuas, kayu manis, lemon, dan madu yang dapat disajikan panas maupun dingin, dengan harga Rp55.000 nett per porsi.

Rangkaian promo spesial bulan Maret ini dapat dinikmati dalam waktu terbatas di Kembang Sepatoe Restaurant, Hotel Santika Premiere Bintaro.

Ajak keluarga, sahabat, maupun kolega untuk menikmati pengalaman bersantap dengan suasana hangat dan berkesan dengan sentuhan cita rasa terbaik dari Hotel Santika Premiere Bintaro.

Untuk informasi dan reservasi, para tamu dapat menghubungi Official Line Hotel Santika Premiere Bintaro di nomor 021-2986 8989 atau melalui Instagram resmi @hotelsantikapremierebintaro. (RO/E-4)