Mercure Bali Sanur Resort Menggelar Wedding Gathering di Tepi Pantai

Ilustrasi(Dok Mercure Bali Sanur Resort)

MERCURE Bali Sanur Resort sukses menyelenggarakan acara Wedding Gathering pada Jumat lalu yang menghadirkan para vendor pernikahan, rekan media, serta tamu undangan. Acara yang diselenggarakan di area beachfront yang menghadap langsung ke Pantai Mertasari Sanur, ini menampilkan pesona resort sebagai salah satu destinasi pernikahan romantis di Bali.

Para tamu menikmati rangkaian acara yang dikurasi secara khusus, mulai dari display dekorasi pernikahan, hingga presentasi mengenai fasilitas serta layanan pernikahan yang ditawarkan oleh Resort.

Kemeriahan acara semakin terasa dengan hadirnya hiburan DJ performance, serta berbagai aktivitas interaktif seperti quiz dan games yang menciptakan suasana santai dan menyenangkan. Para tamu juga berkesempatan untuk mengeksplorasi konsep beachfront wedding, yang menawarkan lokasi upacara pernikahan dan resepsi dengan latar pemandangan Pantai yang indah serta suasana taman tropis yang menawan.

Baca juga : Tom Holland dan Zendaya Menikah, Ini Kata Stylist Zendaya

Melalui kegiatan ini, diharapkan dapat semakin mempererat kerja sama dengan para mitra sekaligus memperkenalkan berbagai kemungkinan konsep pernikahan yang dapat diwujudkan di resort ini. Acara ini juga dilengkapi dengan panel session bersama para wedding organizer, yang membahas perkembangan pasar pernikahan serta tren wedding untuk tahun 2026.

Acara ini menjadi bagian dari komitmen Mercure Bali Sanur Resort dalam menghadirkan pengalaman pernikahan yang personal dan berkesan. Berlokasi di kawasan Sanur yang dikenal dengan suasana pantainya yang tenang dan nyaman, Mercure Bali Sanur Resort terus memperkuat posisinya sebagai destinasi ideal untuk pernikahan, perayaan, serta berbagai acara spesial di tepi pantai.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai paket pernikahan dan acara mendatang, silakan menghubungi:

Mercure Bali Sanur Resort

Jl. Mertasari, Sanur – Bali

Email: [email protected]

Website: www.mercurebalisanur.com. (H-2)

