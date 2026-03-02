Tom Holland dan Zendaya Menikah, Ini Kata Stylist Zendaya

Penata gaya Law Roach mengejutkan publik di Actor Awards 2026 dengan klaim bahwa Zendaya dan Tom Holland sudah menikah.(Instagram: @tomholland2013)

KABAR mengejutkan datang dari panggung Actor Awards 2026, Senin (2/3). Penata gaya kenamaan sekaligus sahabat dekat Zendaya, Law Roach, memberikan pernyataan yang memicu kehebohan publik mengenai status hubungan sang aktris dengan kekasihnya, Tom Holland.

Dalam wawancara eksklusif bersama Access Hollywood di karpet merah, Roach secara blak-blakan menyebut bahwa pasangan bintang Spider-Man tersebut telah resmi mengikat janji suci.

Pernyataan Law Roach: "Kalian Melewatkannya"

Saat ditanya mengenai dinamika hubungan pasangan paling ikonik di Hollywood tersebut, Roach memberikan jawaban yang tidak terduga mengenai status hubungan mereka.

“Pernikahannya sudah terjadi. Kalian melewatkannya,” ungkap Roach sebagaimana dikutip dari Instagram @accesshollywood.

Ketika jurnalis mencoba memverifikasi kebenaran ucapannya, Roach menegaskan dengan nada yakin namun santai. “Itu benar sekali,” ujarnya sembari tertawa.

Hingga berita ini diturunkan, pihak perwakilan resmi baik dari Zendaya maupun Tom Holland belum memberikan konfirmasi resmi terkait klaim pernikahan yang dilontarkan Law Roach.

Meskipun pernyataan ini disampaikan dengan gaya santai, publik berspekulasi mengingat kedekatan Roach yang sangat personal dengan Zendaya sebagai "Image Architect"-nya selama bertahun-tahun.

Jejak Pertunangan Sejak Akhir 2024

Kabar pernikahan ini sebenarnya merupakan kelanjutan dari rumor panjang yang beredar. Pada awal 2025, kabar pertunangan keduanya sempat mencuat setelah Zendaya tampil di Golden Globes mengenakan cincin berlian di jari manisnya.

TMZ kemudian mengonfirmasi bahwa Tom Holland telah melamar Zendaya dalam sebuah prosesi sederhana dan tertutup pada akhir tahun 2024. Akun Instagram resmi HBO Max bahkan sempat mengunggah foto cincin tersebut beserta cuplikan dari acara Golden Globes 2025.

Alasan Tom Holland Menjaga Privasi

Kisah cinta yang dimulai dari lokasi syuting Spider-Man ini memang dikenal sangat tertutup. Tom Holland secara konsisten menyatakan alasannya menjaga hubungan tersebut dari sorotan kamera secara berlebihan.

“Hubungan kami adalah sesuatu yang sangat kami lindungi dan ingin kami jaga sesakral mungkin,” ungkap Holland dalam salah satu wawancara. Ia juga menekankan bahwa hubungan mereka tidak ada kaitannya dengan karier profesional mereka di industri film.

Sebelumnya, sumber yang dekat dengan pasangan ini menyebut kepada People bahwa mereka tidak ingin terburu-buru untuk melangkah ke pelaminan. Namun, pernyataan terbaru Law Roach di Actor Awards 2026 ini seolah mematahkan asumsi tersebut.

Kolaborasi di Layar Lebar

Terlepas dari status pernikahan mereka, penggemar akan segera melihat kembali chemistry keduanya di layar lebar. Tom Holland dan Zendaya akan kembali memerankan Peter Parker dan MJ dalam film Spider-Man: Brand New Day.

Selain itu, keduanya juga dikonfirmasi membintangi film terbaru Christopher Nolan, The Odyssey, yang dijadwalkan akan mengguncang bioskop pada 17 Juli 2026. (The Hollywood Reporter/instagram:@accesshollywood/Z-10)