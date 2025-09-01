Saatnya Liburan Seru Bersama Keluarga dengan Paket Funcation Getaway di Holiday Inn Bandung Pasteur

Ilustrasi( Dok Holiday Inn Bandung Pasteur)

HOLIDAY Inn Bandung Pasteur kembali menghadirkan sebuah penawaran spesial bagi Anda dan keluarga yang menantikan momen liburan di Kota Bandung. Melalui program Funcation Getaway Anda sekeluarga dapat merasakan pengalaman menginap dan menikmati liburan seru di Kota Bandung. Lengkap dengan fasilitas menarik yang cocok untuk anak-anak maupun orang dewasa.

Dengan harga mulai dari Rp1.350.000 net per kamar per malam, dalam paket ini Anda bisa menikmati berbagai fasilitas dan keuntungan eksklusif, diantaranya dapat menikmati sarapan untuk dua orang, dua tiket masuk ke lokasi hiburan Trans Studio Bandung untuk menikmati berbagai wahana seru dan atraksi spektakuler menarik yang sangat menghibur. Serta program Kids Stay Eat Free.

Program ini memungkinkan anak-anak untuk menginap dan menikmati hidangan secara gratis, menjadikan momen liburan keluarga semakin hemat dan menyenangkan.

Periode menginap Funcation Getaway berlaku hingga 20 Desember 2025, sehingga Anda memiliki waktu yang fleksibel untuk merencanakan liburan keluarga di Holiday Inn Bandung Pasteur. Dilengkapi dengan berbagai fasilitas lengkap, pelayanan yang ramah, serta lokasi strategis di jantung kota. Hanya berjarak beberapa menit dari berbagai destinasi wisata dan pusat perbelanjaan, hotel ini menjadi pilihan ideal bagi keluarga yang ingin menjelajahi Kota Bandung dengan mudah.

Jangan lewatkan kesempatan istimewa ini untuk menciptakan kenangan liburan yang penuh tawa dan kebersamaan Anda dengan keluarga maupun teman. Untuk informasi lebih lanjut dapat mengunjungi Holiday Inn Bandung Pasteur di Jalan Dr. Djunjunan No. 96 Bandung, atau dapat menghubungi melalui pesan Whatsapp kami di 0878 0808 0878 atau ke telepon kami di 022 2060123. Ikuti selalu promo terbaru di Holiday Inn Bandung Pasteur dengan follow instagram @holidayinnbandungpasteur atau dapat mengunjungi website di bandungpasteur.holidayinn.com. (H-2)