Spesifikasi MacBook Air M4: Performa Makin Ngebut, Baterai Tahan 18 Jam

Serangan terhadap pasukan perdamaian melanggar hukum internasional.
INDUSTRI laptop tipis kembali mengalami lompatan besar. Apple resmi memperkenalkan MacBook Air M4, generasi terbaru yang tidak hanya mengedepankan desain ringan, tetapi juga menghadirkan performa kelas profesional.
Perangkat ini menandai perubahan paradigma, laptop tipis kini tidak lagi identik dengan keterbatasan daya komputasi.
Ditenagai chip Apple M4, MacBook Air membawa peningkatan signifikan dari generasi sebelumnya. Chip ini mengusung CPU hingga 10-core dengan kombinasi core performa dan efisiensi, serta GPU hingga 10-core yang mampu menangani beban kerja berat secara stabil.
Tak hanya itu, kehadiran Neural Engine 16-core memperkuat kemampuan pemrosesan berbasis kecerdasan buatan (AI), mulai dari editing foto, video, hingga fitur produktivitas pintar.
Peningkatan ini menjadikan MacBook Air melampaui fungsi tradisionalnya sebagai laptop ringan. Kini, perangkat ini mampu menjalankan editing video resolusi tinggi, desain grafis kompleks, hingga multitasking intensif tanpa penurunan performa berarti.
Bahkan, Apple mengklaim performanya bisa mencapai hingga dua kali lebih cepat dibanding MacBook Air M1.
Di sisi desain, Apple tetap mempertahankan ciri khas utama, tipis, ringan, dan tanpa kipas (fanless). Pendekatan ini memungkinkan perangkat tetap senyap saat digunakan, sekaligus menunjukkan efisiensi tinggi dari arsitektur Apple Silicon dalam mengelola suhu.
Untuk daya tahan, MacBook Air M4 menawarkan hingga 18 jam penggunaan dalam sekali pengisian daya. Ini menjadikannya salah satu laptop dengan efisiensi baterai terbaik di kelasnya, ideal untuk pekerja mobile, kreator konten, maupun pelajar.
Apple juga meningkatkan fitur pendukung. Kamera kini menggunakan sensor 12MP dengan teknologi Center Stage, memastikan pengguna tetap berada di tengah frame saat video call. Selain itu, dukungan dua layar eksternal menghadirkan fleksibilitas lebih untuk kebutuhan kerja profesional.
Secara industri, MacBook Air M4 bukan sekadar upgrade spesifikasi. Perangkat ini menjadi tonggak evolusi ultrabook, dengan standar baru: ringan, senyap, hemat daya, namun tetap bertenaga.
Ke depan, tren laptop diprediksi akan semakin berfokus pada integrasi AI dan efisiensi energi. MacBook Air M4 menjadi contoh nyata bagaimana teknologi modern mampu menghadirkan keseimbangan antara desain minimalis dan performa tinggi tanpa kompromi.
Dengan semua peningkatan ini, MacBook Air M4 tidak hanya melanjutkan warisan sebagai laptop tipis, tetapi juga membuka era baru, di mana perangkat ringan mampu bersaing langsung dengan laptop kelas profesional. (Apple Newsroom/Apple Official Specs/TechRadar/Z-10)
Pasar ponsel lipat global diproyeksikan terus tumbuh dalam beberapa tahun ke depan, didorong oleh inovasi teknologi dan meningkatnya minat konsumen di segmen premium.
Apple siapkan iPad 12 dengan chip A18 dan RAM 8GB untuk dukung Apple Intelligence. Cek bocoran spesifikasi, fitur Siri terbaru, dan jadwal rilisnya di sini.
Sejumlah brand mulai menghadirkan smartphone dengan desain serupa, terutama pada bagian kamera belakang dan bentuk bodi.
SAMSUNG resmi menghadirkan dukungan fitur berbagi file lintas ekosistem yang selama ini menjadi salah satu hambatan terbesar antara Android dan Apple melalui Quick Share.
Akun cloud kini menjadi target utama peretas karena menyimpan data sensitif, mulai dari foto hingga cadangan perangkat.
APPLE kembali hadir membawa produk terbaru, perusahaan teknologi asal Amerika Serikat itu memperkenalkan Macbook Air terbaru yang ditenagai dengan chipset M4, Kamis (6/3).
