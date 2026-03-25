iPad 12 Siap Meluncur Akhir 2026, Bawa Apple Intelligence ke Tablet Murah

iPad 12(MacRumors)

APPLE dikabarkan tengah menyiapkan langkah strategis untuk memperkuat dominasi di pasar tablet dunia. Perusahaan teknologi raksasa asal Cupertino ini diyakini sedang merampungkan pengembangan iPad generasi terbaru, yang untuk sementara dikenal sebagai iPad 12. Rencananya, tablet ini akan menjadi pendobrak di segmen entry-level pada akhir tahun 2026.

Kabar ini pertama kali diembuskan oleh analis teknologi kawakan, Mark Gurman dari Bloomberg. Menurut laporannya, iPad 12 dirancang dengan misi utama membawa ekosistem Apple Intelligence dan asisten virtual Siri generasi terbaru ke tangan lebih banyak pengguna, tanpa harus merogoh kocek untuk perangkat kelas Pro.

Lonjakan Performa: Chip A18 dan RAM 8GB

Kunci utama dari kehadiran fitur AI di iPad 12 terletak pada dapur pacunya. Apple menyadari bahwa pemrosesan kecerdasan buatan membutuhkan tenaga besar. Oleh karena itu, iPad 12 diprediksi akan meninggalkan chip lama dan beralih ke seri A terbaru yang lebih bertenaga.

Baca juga : Apple Ungkap Berapa Banyak iPhone yang Menjalankan iOS 26

Meski sempat muncul spekulasi penggunaan chip A19, laporan terbaru mengarah pada penggunaan chip A18—chip yang memulai debutnya di iPhone 16. Peningkatan paling krusial adalah penyematan RAM 8GB sebagai standar minimum agar fitur Apple Intelligence dapat berjalan mulus secara on-device.

Info Penting: Peningkatan RAM menjadi 8GB adalah syarat mutlak yang ditetapkan Apple agar perangkat mampu menjalankan model bahasa besar (LLM) secara lokal tanpa bergantung sepenuhnya pada cloud.

Demokratisasi Apple Intelligence

Langkah ini mempertegas strategi Apple untuk meratakan akses kecerdasan buatan ke seluruh lini produknya. Dengan iPad 12, pengguna tablet paling terjangkau sekalipun nantinya dapat menikmati fitur-fitur canggih yang sebelumnya eksklusif untuk model premium, seperti:

Siri yang Lebih Pintar: Asisten virtual yang lebih kontekstual, mampu memahami perintah bahasa alami yang kompleks.

Asisten virtual yang lebih kontekstual, mampu memahami perintah bahasa alami yang kompleks. Writing Tools: Alat bantu penulisan berbasis AI untuk merangkum, mengecek tata bahasa, hingga mengubah nada tulisan.

Alat bantu penulisan berbasis AI untuk merangkum, mengecek tata bahasa, hingga mengubah nada tulisan. Image Playground: Kemampuan pengolahan gambar dan bahasa alami yang lebih responsif.

Desain Familiar dengan Memori Lebih Lega

Dari sisi tampilan, Apple nampaknya masih menganut prinsip "jika tidak rusak, jangan diperbaiki." iPad 12 diperkirakan tetap mempertahankan desain ikonik dari iPad 11 dengan layar Liquid Retina yang luas. Namun, ada kabar gembira terkait ruang penyimpanan. Apple dirumorkan akan meningkatkan kapasitas memori internal dasar menjadi 256GB, mengingat kebutuhan data aplikasi AI yang cenderung lebih besar.

Perbandingan Spesifikasi: iPad 11 vs iPad 12 (Rumor)

Fitur iPad 11 (Maret 2025) iPad 12 (Ekspektasi 2026) Layar 10,9 inci Liquid Retina 10,9 inci Liquid Retina Chipset A16 Bionic A18 Chip (3nm) RAM 6GB 8GB Penyimpanan Dasar 64GB / 128GB 256GB (Prediksi) Dukungan AI Terbatas Full Apple Intelligence

iPad 12 bukan sekadar pembaruan rutin. Ini adalah upaya Apple untuk memastikan bahwa lini paling ekonomis mereka tetap relevan di tengah persaingan teknologi AI yang semakin masif. Dengan kombinasi harga yang kompetitif dan "otak" yang lebih cerdas, iPad 12 berpotensi menjadi tablet paling laris di tahun 2026. (MacRumors/Z-1)