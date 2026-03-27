Samsung Galaxy A57 5G dan A37 5G Semakin Tingkatkan Inovasi AI Canggih

Sekitar 50% anak pengguna internet pernah terpapar konten seksual di medsos.
Sekitar 50% anak pengguna internet pernah terpapar konten seksual di medsos.
PERUSAHAAN Samsung Electronics resmi mengumumkan Galaxy A57 5G dan A37 5G pada Rabu (25/03). Perangkat Galaxy A series terbaru ini rupanya telah menghadirkan inovasi teknologi Samsung, yaitu Awesome Intelligence.
A57 5G dan A37 5G juga hadir dengan peningkatan pada performa, kamera, layar, serta firtu ketahanan dan keamanan. Samsung merancang khusus ponsel terbaru ini untuk penggunaan dalam jangka waktu lama dengan desain halus dan ramping sekaligus teknologi AI yang mumpuni.
Dengan dilengkapi spesifikasi One UI 8.5 terbaru, ponsel terbaru dari series A ini telah mampu untuk menghadirkan inovasi AI terkini milik Samsung yang disebut dengan Awesome Intelligence.
Teknologi terbaru ini diklaim membantu pengguna untuk mengerjakan beragam hal dengan lebih mudah sekaligus membuka cara untuk tetap produktif.
Selain itu, Galaxy A series terbaru menghadirkan pilihan asisten AI untuk mempermudah aktivitas sehari-hari, seperti peningkatan fitur Bixby dan Gemini.
Berikut adalah fitur AI terbaru yang hadir pada A57 5G dan A37 5G:
1. Voice Transcription
Fitur ini telah hadir di aplikasi Voice Recorder yang memudahkan pengguna untuk meninjau kembali detail penting dari rapat, kuliah, ataupun telepon dengan mengubah _voicemail_ menjadi teks.
2. AI Select
Pada series A terbaru, fitur ini akan semakin mudah diakses melalui _long press_ pada Edge Panel yang akan memunculkan rekomendasi aksi relevan di layar untuk mengekstrak teks atau membuat konten tanpa memilih objek secara manual.
AI Select juga telah mendukung fitur Drag & Drop pada tampilan Multi-Window yang memungkinkan pengguna untuk memindahkan gambar ke Samsung Notes dengan lebih praktis.
3. Object Eraser
Melalui fitur ini, pengguna akan semakin mudah dalam melakukan proses pengeditan foto. Object Eraser akan memberikan hasil yang lebih natural saat menghapus objek mengganggu.
4. Best Face
Pada A57 5G, fitur Best Face akan mendukung lebih banyak foto dan _continous shooting_ sehingga memudahkan pengguna mendapatkan hasil foto grup terbaik. Fitur Filters dan Edit Suggestions juga akan melengkapi A57 5G dalam hal penyuntingan foto.
Selain itu, ponsel yang menjadi unggulan dalam lini ini akan dilengkapi dengan fitur Auto Trim yang akan mempermudah proses editing video.
5. Circle to Search with Google
Fitur ini akan menambahkan kemampuan _multi-object recognition_ pada series A terbaru sehingga pengguna dapat mengeksplorasi beberapa objek sekaligus dalam satu gambar.
Ketersediaan A57 5G dan A37 5G
Galaxy A57 5G dan A37 5G akan mulai diperjualkan pada 10 April 2026 di beberapa pasar tertentu. Untuk informasi lebih lanjut, Anda dapat mengunjungi situs resmi Samsung Indonesia, yaitu https://www.samsung.com/id/. (Samsung Newsroom/P-3)
