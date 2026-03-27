NASA Rombak Program Bulan Mereka, Saham Teknologi Antariksa Kena Dampaknya

Caption: Roket Space Launch System (SLS) NASA dan pesawat ruang angkasa Orion, yang terpasang pada peluncur bergerak, terlihat saat tiba di Landasan Peluncuran 39B pada Jumat (20/03/2026) di Pusat Luar Angkasa Kennedy NASA di Florida.(NASA/Joel Kowsky)

PADA acara Ignition (24/03), NASA telah mengungkapkan mereka menunda program Lunar Gateway senilai miliaran dolar untuk mengalihkan sumber daya ke arah pembangunan pangkalan permanen di permukaan Bulan.

Meskipun penundaan Gateway menjadi hal yang perlu diperhatikan untuk saham MDA yang mana teknologi robotika luar angkasanya berperan dalam stasiun transit tersebut, salah satu analis di Morgan Stanley mencatat bahwa percepatan laju misi pendaratan Bulan akan menguntungkan pemain lain di industri antariksa komersial.

Perubahan Misi Bulan NASA Untungkan Firefly

Rencana NASA untuk meningkatkan aktivitas di Bulan secara signifikan mencakup pemanfaatan program Commercial Lunar Payload Services (CLPS) pada Fase 1 dari pembangunan pangkalan di Bulan.

Adanya perkembangan ini menempatkan perusahaan Firefly Aerospace pada posisi menguntungkan karena perusahaan tersebut menjadi yang pertama berhasil mendaratkan pesawat ruang angkasa komersial di permukaan Bulan tahun lalu menggunakan pendanaan program CLPS.

Firefly dilaporkan memiliki pendapatan kuartal keempat sebesar US$57,7 juta dan melampaui ekspektasi analisis untuk laba per saham. Setelah hasil tersebut, Cantor Fitzgerald dan Goldman Sachs menurunkan target harga saham perusahaan mereka.

Morgan Stanley juga mengidentifikasi peluang untuk penawaran teknologi Elytra milik Firefly seiring dengan pengembangan infrastruktur komunikasi bulan oleh NASA guna mendukung peningkatan tempo misi dan operasi pangkalan Bulan di masa mendatang.

Saham Intuitive Machines (LUNR) Melonjak Tajam

Bagi para investor, selain Firefly yang mendapatkan keuntungan dari perubahan misi NASA tersebut, Intuitive Machines juga rupanya mengalami lonjakan tajam usai mendapatkan kontrak CLPS dari NASA senilai US$180,4 juta untuk mengirimkan robot penjelajah bulan dan berbagai muatan ke Kutub Selatan Bulan.

Pada hari Rabu (25/03), saham LUNR melonjak tajam hingga 19,8% hingga pukul 10.15 ET setelah memenangkan kontrak pendaratan di Bulan kelima dari NASA yang dikenal dengan sebutan “IM-5.”

Dalam misi tersebut, Intuitive Machines akan menggunakan wahana Nova-D yang baru dan akan mengirimkan tujuh muatan sains dan teknologi, termasuk robot penjelajah bulan dari Blue Origin, Honeybee Robotics, dan Badan Antariksa Australia.

Intuitive Machines juga akan menguji teknologi Space Data Network (SDN) sebagai bagian dari kontrak NASA senilai US$4,8 miliar yang sebelumnya dimenangkan oleh perusahaan tersebut.

Analisis dari Simply Wall Street memperkirakan adanya potensi kenaikan relatif karena saham LUNR diperdagangkan sekitar 20% di bawah target analisis US$22,50. LUNR juga diperkirakan akan mengembalikan keuntungan sebesar 2,1% dalam jangka waktu 30 hari.

Meskipun demikian, pertimbangan utama terhadap saham LUNR harus tetap dilakukan dengan mengamati pengaruh kontrak dengan NASA terhadap pendapatan dan laba di masa mendatang. Selain itu, masih terdapat risiko utama dari harga saham yang sangat fluktuatif. (Investing/The Motley Fool/Simply Wall Street/Z-2)