Duel Vivo V70 vs Realme 16 Pro Plus 5G: Spesifikasi, Harga, dan Kamera ZEISS vs 200MP

PASAR smartphone Indonesia di tahun 2026 kembali memanas dengan kehadiran dua jagoan baru, Vivo V70 dan Realme 16 Pro Plus 5G.Keduanya dibanderol dengan harga yang bersinggungan di angka Rp8.999.000, membuat calon pembeli kerap bimbang menentukan pilihan.

Meski sama-sama menggunakan chipset Snapdragon 7 Gen 4, keduanya memiliki filosofi yang sangat berbeda.

Tabel Perbandingan Spesifikasi Vivo V70 vs Realme 16 Pro Plus 5G

Fitur Vivo V70 Realme 16 Pro Plus 5G Layar AMOLED 1.5K, 120Hz, 5000 nits AMOLED 1.5K, 144Hz, 6500 nits Chipset Snapdragon 7 Gen 4 (4nm) Snapdragon 7 Gen 4 (4nm) Kamera Utama 50MP ZEISS OIS 200MP LumaColor OIS Baterai / Charge 6500 mAh / 90W 7000 mAh / 80W Ketahanan IP68 / IP69 IP69K (Extreme Protection)

Desain dan Layar: Estetika vs Ketangguhan

Vivo V70 tampil elegan dengan bodi tipis 7,59 mm dan layar AMOLED 1,5K yang memiliki kecerahan hingga 5.000 nits.

Namun, Realme 16 Pro Plus 5G memberikan perlawanan sengit dengan layar yang lebih terang lagi, mencapai 6.500 nits, rekor baru di kelasnya, serta refresh rate 144Hz yang lebih mulus dibanding 120Hz milik Vivo.

Kamera: ZEISS Natural vs 200MP LumaColor

Ini adalah medan perang utama. Vivo V70 melanjutkan kolaborasi ikoniknya dengan ZEISS.

Kamera utamanya (50MP) dan telefoto (50MP) memberikan hasil foto dengan warna yang sangat akurat dan artistik. Bagi pecinta fotografi potret dengan bokeh khas ZEISS, Vivo adalah pemenangnya.

Di sisi lain, Realme 16 Pro Plus 5G mengandalkan sensor 200MP Samsung HP5 dengan teknologi LumaColor. Keunggulannya terletak pada detail yang luar biasa saat melakukan cropping dan kemampuan Super Zoom hingga 120x berkat lensa periskop 50MP-nya.

Performa dan Baterai: Siapa Paling Awet?

Walaupun keduanya menggunakan Snapdragon 7 Gen 4, Realme 16 Pro Plus 5G menawarkan konfigurasi memori yang lebih lega (hingga 512GB) dengan harga yang sama.

Namun, perbedaan paling mencolok ada pada daya tahan. Realme mengusung Baterai Titan 7.000 mAh, kapasitas yang jauh melampaui 6.500 mAh milik Vivo.

Kesimpulan: Pilih yang Mana?

Jika Anda mencari ponsel dengan hasil foto potret profesional, desain tipis yang elegan, dan brand image premium, Vivo V70 adalah pilihannya. Namun, jika Anda adalah pengguna berat yang butuh baterai monster dan ketangguhan bodi ekstrem, Realme 16 Pro Plus 5G adalah pemenang mutlak di sisi spesifikasi teknis.

Harga di atas adalah harga resmi peluncuran di Indonesia (Maret 2026). Harga dapat berubah sewaktu-waktu tergantung kebijakan distributor resmi. (Z-10)