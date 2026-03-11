Perbandingan Spesifikasi Vivo V70 vs Vivo V70 FE, Berikut Harganya

Vivo V70(Doc Vivo)

VIVO Indonesia resmi meluncurkan lini terbaru mereka, Vivo V70 Series, pada Senin (9/3/2026). Kehadiran dua model utama, yakni Vivo V70 dan Vivo V70 FE (Fashion Edition), menarik perhatian karena keduanya menawarkan keunggulan yang sangat kontras di sektor kamera dan daya tahan baterai.

Bagi Anda yang berencana melakukan upgrade gadget tahun ini, memahami perbedaan mendalam antara versi reguler dan versi FE sangatlah krusial. Pasalnya, "FE" kali ini bukan sekadar versi murah, melainkan membawa spesifikasi yang justru lebih tinggi di beberapa aspek tertentu.

Desain dan Layar: Kompak vs Lega

Vivo V70 dirancang sebagai perangkat yang lebih kompak dan premium dengan bingkai logam (metallic frame). Layarnya menggunakan panel AMOLED 6,59 inci dengan resolusi 1.5K yang mendukung tingkat kecerahan puncak hingga 5.000 nits. Sangat ideal bagi pengguna yang menyukai ponsel yang nyaman digenggam satu tangan.

Sebaliknya, Vivo V70 FE hadir dengan layar yang lebih luas, yakni AMOLED 6,83 inci. Meski tingkat kecerahan puncaknya berada di angka 1.900 nits, layar yang lebih lebar ini memberikan pengalaman visual yang lebih imersif untuk menonton video atau bermain game.

Kedua model ini sudah mengantongi sertifikasi IP68 dan IP69, yang berarti tahan terhadap rendaman air dan semprotan air tekanan tinggi.

Performa: Snapdragon 7 Gen 4 vs Dimensity 7360 Turbo

Di sektor dapur pacu, Vivo memberikan perbedaan chipset yang cukup signifikan:

Vivo V70: Ditenagai Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 (4nm). Chipset ini lebih unggul dalam efisiensi daya dan pemrosesan AI untuk fotografi.

Ditenagai Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 (4nm). Chipset ini lebih unggul dalam efisiensi daya dan pemrosesan AI untuk fotografi. Vivo V70 FE: Mengandalkan MediaTek Dimensity 7360 Turbo (4nm). Chipset ini difokuskan pada performa stabil untuk penggunaan jangka panjang dan multitasking.

Adu Kamera: Optik ZEISS vs Sensor 200MP

Ini adalah poin paling menarik. Vivo V70 bekerja sama dengan ZEISS, menghadirkan kamera utama 50MP (Sony IMX766) dan kamera telephoto 50MP yang mendukung zoom hingga 10x. Fokusnya adalah pada kualitas warna alami dan detail potret profesional.

Sementara itu, Vivo V70 FE memecahkan rekor V Series dengan menyematkan kamera utama 200MP OIS (Samsung HP5). Sensor ini memungkinkan pengguna melakukan cropping foto dengan detail yang tetap tajam, sangat cocok untuk konten kreator yang sering mengedit foto.

Baterai: Kapasitas Terbesar dalam Sejarah

Vivo V70 FE menjadi juara dalam urusan daya tahan dengan baterai monster 7.000 mAh. Vivo mengklaim ponsel ini bisa digunakan bermain game hingga 13 jam nonstop. Sementara Vivo V70 reguler dibekali baterai 6.500 mAh. Keduanya sama-sama didukung pengisian cepat 90W FlashCharge.

Tabel Perbandingan Spesifikasi

Fitur Vivo V70 Vivo V70 FE Layar 6,59" AMOLED 1.5K, 5000 nits 6,83" AMOLED 1.5K, 1900 nits Chipset Snapdragon 7 Gen 4 Dimensity 7360 Turbo Kamera Utama 50MP ZEISS OIS 200MP OIS Baterai 6.500 mAh, 90W 7.000 mAh, 90W

Harga Vivo V70 dan V70 FE di Indonesia

Berikut adalah daftar harga resmi Mata Uang Rupiah untuk Vivo V70 Series saat peluncuran:

Harga Vivo V70

12GB + 256GB: Rp 8.999.000

8GB + 256GB: Rp 6.499.000

12GB + 256GB: Rp 7.199.000

8GB + 512GB: Rp 7.399.000

Kesimpulannya, jika Anda memprioritaskan kualitas fotografi potret dengan sentuhan ZEISS dan desain yang lebih mewah, Vivo V70 adalah pilihannya. Namun, jika Anda membutuhkan baterai yang sangat awet untuk traveling dan resolusi kamera tinggi untuk detail foto, Vivo V70 FE menawarkan value for money yang sulit dikalahkan. (Z-4)