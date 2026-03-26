Maret Kelabu: X Down Tiga Kali dalam Sebulan, Ada Apa dengan Server Musk?

Platform media sosial X (sebelumnya Twitter) dilaporkan mengalami gangguan teknis skala besar atau down secara global pada Kamis, 26 Maret 2026 siang WIB. Ribuan pengguna di Indonesia dan berbagai belahan dunia mengeluhkan tidak bisa mengakses linimasa (timeline) dan kegagalan memuat unggahan terbaru.

Berdasarkan pantauan di situs Downdetector, laporan gangguan mulai melonjak tajam sejak pukul 14.05 WIB. Hingga pukul 14.45 WIB, tercatat lebih dari 23.000 laporan masuk secara internasional, termasuk lonjakan signifikan dari pengguna di Jakarta dan kota-kota besar lainnya di Indonesia.

Gejala Gangguan: Linimasa Beku

Para pengguna melaporkan gejala yang serupa, yakni beranda (For You maupun Following) yang mendadak "beku". Saat mencoba menyegarkan halaman (refresh), sistem hanya menampilkan proses loading yang berputar terus-menerus tanpa memunculkan konten baru.

Beberapa pengguna versi desktop juga menemui pesan kesalahan sistem seperti "Something went wrong. Try reloading" atau kode error 503, yang biasanya mengindikasikan server sedang mengalami kelebihan beban atau masalah pada lapisan infrastruktur.

Gangguan Ketiga di Bulan Maret

Insiden hari ini menambah daftar panjang masalah teknis yang menimpa platform milik Elon Musk tersebut. Tercatat, ini merupakan gangguan besar ketiga yang terjadi sepanjang Maret 2026, setelah sebelumnya X juga sempat tumbang pada 18 Maret dan 23 Maret lalu.

Lembaga pemantau internet, NetBlocks, mengonfirmasi bahwa insiden ini merupakan gangguan internasional dan bukan disebabkan oleh pembatasan internet di tingkat negara. Hal ini menunjukkan adanya kegagalan pada infrastruktur server internal perusahaan.

Hingga berita ini diturunkan, pihak manajemen X maupun akun resmi X Engineering belum memberikan pernyataan resmi terkait penyebab pasti lumpuhnya layanan tersebut. Para pengguna di Indonesia mulai beralih ke platform alternatif seperti Threads dan Telegram untuk tetap mendapatkan informasi terkini.

Waktu (WIB) Status Layanan 14.05 Laporan mulai meningkat (Aplikasi melambat) 14.30 Lumpuh Total (Linimasa tidak bisa refresh) 14.45 Puncak laporan di Downdetector (23.000+ aduan)

Tim redaksi Media Indonesia terus memantau perkembangan situasi ini. Belum ada estimasi waktu kapan layanan akan kembali normal sepenuhnya bagi seluruh pengguna.