Rekapitulasi X Down 2024-2026: Mengapa Platform Musk Kian Rapuh?

Pemerintah utamakan menjaga kualitas pendidikan.
SEJAK transisi menjadi X, stabilitas platform milik Elon Musk ini kerap menjadi tanda tanya. Berikut adalah rangkuman gangguan besar (outage) X sepanjang 2024 hingga awal 2026 beserta analisis penyebab teknisnya.
Pada 26 Maret 2026, pengguna global melaporkan linimasa yang "beku". Penyebab utama diidentifikasi sebagai kegagalan pada lapisan API v2 yang menghambat distribusi data dari server ke aplikasi pengguna.
Gangguan pada 13 Januari 2026 menyebabkan jutaan orang terkunci dari akun mereka. Laporan menyebutkan adanya malfungsi pada konfigurasi keamanan Cloudflare yang berdampak pada akses masuk ke platform X.
Salah satu gangguan terlama terjadi pada 22-23 Mei 2025. Layanan lumpuh total selama 8 jam akibat kebakaran baterai lithium di pusat data Hillsboro, Oregon. Hal ini menunjukkan kerentanan infrastruktur fisik X yang minim cadangan (redundancy).
Elon Musk mengonfirmasi adanya serangan DDoS masif pada 10 Maret 2025. Serangan ini membanjiri server X dengan trafik palsu, membuat pengguna asli kesulitan mengakses konten.
Selama periode ini, X mengalami banyak gangguan kecil namun sering akibat migrasi total dari domain twitter.com ke x.com. Ketidakstabilan muncul karena perubahan arsitektur DNS dan backend secara masif.
|Tahun
|Penyebab Dominan
|2024
|Migrasi Domain & Bug Software
|2025
|Serangan DDoS & Kerusakan Fisik Server
|2026
|Kegagalan API & Konfigurasi Cloud
Hingga saat ini, X terus berupaya memperkuat infrastrukturnya, namun frekuensi gangguan yang masih tinggi menjadi tantangan besar bagi visi Elon Musk untuk menjadikan X sebagai "Everything App" yang andal.
Layanan X (Twitter) mengalami down/gangguan global hari ini, 26 Maret 2026. Simak analisis ahli teknologi mengenai penyebab server X down dan dampaknya.
X (Twitter) mengalami gangguan global hari ini, 26 Maret 2026. Simak penyebab, wilayah terdampak, dan status terkini layanan milik Elon Musk di sini.
