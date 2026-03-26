Rekapitulasi X Down 2024-2026: Mengapa Platform Musk Kian Rapuh?

SEJAK transisi menjadi X, stabilitas platform milik Elon Musk ini kerap menjadi tanda tanya. Berikut adalah rangkuman gangguan besar (outage) X sepanjang 2024 hingga awal 2026 beserta analisis penyebab teknisnya.

Daftar Outage Besar X (2024-2026)

1. Maret 2026: Masalah API

Pada 26 Maret 2026, pengguna global melaporkan linimasa yang "beku". Penyebab utama diidentifikasi sebagai kegagalan pada lapisan API v2 yang menghambat distribusi data dari server ke aplikasi pengguna.

2. Januari 2026: Isu Cloudflare

Gangguan pada 13 Januari 2026 menyebabkan jutaan orang terkunci dari akun mereka. Laporan menyebutkan adanya malfungsi pada konfigurasi keamanan Cloudflare yang berdampak pada akses masuk ke platform X.

3. Mei 2025: Kebakaran Data Center

Salah satu gangguan terlama terjadi pada 22-23 Mei 2025. Layanan lumpuh total selama 8 jam akibat kebakaran baterai lithium di pusat data Hillsboro, Oregon. Hal ini menunjukkan kerentanan infrastruktur fisik X yang minim cadangan (redundancy).

4. Maret 2025: Serangan Siber

Elon Musk mengonfirmasi adanya serangan DDoS masif pada 10 Maret 2025. Serangan ini membanjiri server X dengan trafik palsu, membuat pengguna asli kesulitan mengakses konten.

5. Juli - September 2024: Migrasi Domain

Selama periode ini, X mengalami banyak gangguan kecil namun sering akibat migrasi total dari domain twitter.com ke x.com. Ketidakstabilan muncul karena perubahan arsitektur DNS dan backend secara masif.

Analisis Pakar: Seringnya X mengalami gangguan diduga kuat merupakan dampak dari pengurangan staf engineering secara besar-besaran sejak 2022, yang melemahkan kemampuan platform dalam memitigasi error sistem secara real-time.

Tahun Penyebab Dominan 2024 Migrasi Domain & Bug Software 2025 Serangan DDoS & Kerusakan Fisik Server 2026 Kegagalan API & Konfigurasi Cloud

Hingga saat ini, X terus berupaya memperkuat infrastrukturnya, namun frekuensi gangguan yang masih tinggi menjadi tantangan besar bagi visi Elon Musk untuk menjadikan X sebagai "Everything App" yang andal.