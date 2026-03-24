Layanan X Down Global: Ribuan Pengguna Laporkan Gangguan 'This Page is Down'

Platform X (Twitter) mengalami gangguan global. Simak laporan terbaru mengenai penyebab, jumlah pengguna yang terdampak, hingga status terkini layanan milik Elon Musk ini.(X)

PLATFORM media sosial X (sebelumnya dikenal sebagai Twitter) dilaporkan mengalami gangguan teknis skala besar pada Senin (23/3/2026). Ribuan pengguna dari berbagai belahan dunia mengeluhkan tidak bisa mengakses lini masa dan mendapatkan pesan kesalahan sistem.

Berdasarkan data dari situs pemantau gangguan layanan daring, Downdetector, lonjakan laporan mulai terjadi secara signifikan dalam waktu singkat. Para pengguna melaporkan masalah yang bervariasi, mulai dari kegagalan memuat konten (feed), kesulitan untuk masuk ke akun (login), hingga pesan error yang muncul di layar bertuliskan, "Halaman ini sedang tidak tersedia" (This page is down).

Laporan Gangguan Global

Masalah ini nampaknya tidak terbatas pada satu wilayah saja. Laporan gangguan mengalir dari berbagai negara, menunjukkan adanya masalah pada server global milik perusahaan yang dipimpin Elon Musk tersebut.

Di platform tersebut, tagar #XDown sempat menjadi tren di beberapa wilayah saat layanan kembali pulih secara bertahap bagi sebagian pengguna. Namun, banyak dari mereka yang masih menemui kendala saat mencoba mengunggah foto atau mengakses fitur pencarian.

Hingga berita ini diturunkan, pihak X belum memberikan pernyataan resmi mengenai penyebab pasti gangguan sistem ini. Belum diketahui apakah masalah tersebut disebabkan oleh kegagalan infrastruktur server internal atau ada faktor teknis lainnya.

Rentetan Gangguan Layanan Digital

Gangguan pada platform X ini menambah daftar panjang masalah teknis yang dialami layanan digital besar dalam waktu berdekatan. Sebelumnya, pada pertengahan Februari, layanan kecerdasan buatan dari OpenAI juga sempat dilaporkan mengalami pemadaman (outage) yang serupa, yang berdampak pada ribuan pengguna yang mengandalkan alat tersebut untuk produktivitas harian.

Para ahli teknologi menyarankan pengguna untuk tetap tenang dan melakukan pengecekan secara berkala. Biasanya, gangguan semacam ini memerlukan waktu beberapa jam hingga sistem benar-benar stabil kembali di seluruh wilayah.

Hingga saat ini, sebagian layanan X dilaporkan mulai kembali normal di beberapa lokasi, meski sebagian pengguna lainnya masih melaporkan kendala pada aplikasi versi mobile. (Times Now/GV Wire/tomsguide/Z-2)