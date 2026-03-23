Lenovo Yoga TWS Resmi Meluncur: Fitur ANC Premium, Harga Rp1,3 Jutaan

Gara-gara Yaqut, Noel ikut ajukan jadi tahanan rumah.
LENOVO kembali memperkuat ekosistem perangkat pintarnya dengan meluncurkan lini audio terbaru, Lenovo Yoga True Wireless Noise-Cancelling (Lenovo Yoga TWS). Perangkat TWS (True Wireless Stereo) ini hadir sebagai jawaban bagi pengguna yang menginginkan fitur kelas atas seperti Active Noise Cancellation (ANC) namun dengan harga yang tetap ramah di kantong.
Resmi diperkenalkan untuk pasar global, Yoga TWS dibanderol dengan harga 599 Yuan atau jika dikonversi ke Mata Uang Rupiah berada di kisaran Rp1,3 juta hingga Rp1,4 juta. Berikut adalah bedah spesifikasi dan fitur unggulan yang ditawarkan.
Mengikuti garis desain seri Yoga yang elegan, TWS ini mengusung model in-ear yang dilengkapi dengan eartips silikon lembut. Desain ini tidak hanya memberikan kenyamanan untuk penggunaan durasi lama, tetapi juga secara pasif membantu isolasi suara (passive isolation). Casing pengisi dayanya dirancang compact, memudahkan mobilitas pengguna modern yang dinamis.
Di sektor dapur pacu suara, Lenovo menyematkan driver dual-magnetik berukuran 12,2 mm. Ukuran driver ini tergolong besar di kelasnya, menjanjikan reproduksi bass yang lebih dalam dan detail frekuensi yang luas (20 Hz - 20 kHz).
Fitur unggulan utamanya adalah Active Noise Cancellation (ANC) yang mampu meredam kebisingan lingkungan hingga -40 dB. Kemampuan ini sangat ideal bagi pengguna yang sering bekerja di kafe, komuter di transportasi umum, atau sekadar ingin fokus tanpa gangguan suara latar.
Selain untuk mendengarkan musik, Lenovo Yoga TWS sangat mumpuni untuk keperluan meeting online atau panggilan telepon. Setiap earbud dibekali dengan tiga mikrofon terintegrasi yang mendukung fitur Environmental Noise Cancellation (ENC). Teknologi ini secara cerdas memisahkan suara manusia dari kebisingan angin atau lalu lintas.
Sebagai bagian dari keluarga Yoga, TWS ini memiliki keunggulan eksklusif berupa fitur "Smart Pairing". Fitur ini memungkinkan proses koneksi instan ke laptop Lenovo Yoga atau perangkat Windows lainnya begitu casing dibuka. Perangkat ini juga mendukung Dual-Device Connection untuk berpindah antar perangkat secara seamless.
Daya tahan baterai menjadi salah satu aspek krusial yang ditonjolkan Lenovo:
Dengan harga di kisaran Rp1,3 jutaan, Lenovo Yoga TWS menawarkan paket lengkap yang sulit ditolak: driver besar, ANC yang kompetitif, dan integrasi ekosistem yang mulus. Perangkat ini menjadi penantang serius di segmen TWS menengah tahun 2026. (H-3)
