Rekomendasi TWS Suara Jernih, Aman di Kantong

Pasar true wireless stereo (TWS) kini hadir dengan beragam pilihan untuk para pengguna. Kini, para pengguna tak harus merogoh kocek untuk membeli TWS dengan kualitas yang apik.

Fitur yang dulu identik dengan TWS premium, seperti active noise cancellation, codec audio, dan baterai panjang sekarang sudah tersedia di rentang harga yang lebih bersahabat.

Berikut adalah beberapa rekomendasi TWS yang patut Anda pertimbangkan:

1. Sony WF-C700N

TWS keluaran Sony ini memiliki desain nyaman dan suara imersif. Headphone WF-C700N dilengkapi dengan noise cancelling dengan harga yang cukup ekonomis.

WF-C700N memiliki fitur suara yang berkualitas yang mampu menyesuaikan bass yang bertenaga dan kualitas vokal yang jernih. Untuk kenyamanan total, WF-C700N dapat dipasangkan dengan dua perangkat Bluetooth sekaligus.

Produk keluaran Sony ini juga memiliki daya tahan mencapai 15 jam yang dilengkapi dengan pengisian daya cepat selama 10 menit.

Dengan beragam fitur canggih, WF-C700N dijual mulai dari harga RP1.799.000.

2. Samsung Galaxy Buds FE

Galaxy Buds FE telah dilengkapi dengan Galaxy AI yang mampu membantu Anda dalam menerjemahkan sesuatu tepat di telinga Anda. Selain itu, Galaxy Buds FE telah memiliki desain yang ringkas dan ergonomis serta mampu meredam kebisingan dengan active noise canceling.

Galaxy Buds FE memiliki tiga mikrofon, yaitu mikrofon utama, sekunder, dan dalam. Kecanggihan TWS ini juga terletak dari daya tahan baterai yang tahan hingga 30 jam dengan sekali pengisian daya.

Galaxy Buds FE dijual mulai dari harga Rp799.000.

3. Anker Soundcore Liberty 4 NC

Earbud keluaran Anker ini diklaim dapat mengurangi kebisingan hingga 98,5% karena memiliki sensor suara in-ear dengan sensitivitas tinggi. Peredaman kebisingan yang ada pada earbud ini dibantu dengan fitur Adaptive ANC 2.0 yang menyesuaikan saluran telinga dan lingkungan eksternal.

Soundcore Liberty 4 NC memungkinkan pemasangan Bluetooth yang cepat dan mudah dengan perangkat Android dan dilengkapi dengan daya tahan baterai mencapai lebih dari 10 jam.

Soundcore Liberty 4 NC dijual mulai dari harga Rp2.499.000.

Anda dapat memastikan ketersediaan dari masing-masing TWS dan harga pastinya di toko elektronik terdekat Anda.

