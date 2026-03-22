NASA dan ESA Pastikan Asteroid YR4 Tak Akan Hantam Bulan

ilustrasi(Freepik)

Kekhawatiran terhadap potensi tumbukan asteroid YR4 dengan Bulan kini mulai mereda. Para ilmuwan memastikan bahwa objek langit tersebut tidak berada pada jalur yang berisiko menabrak satelit alami Bumi, setelah dilakukan serangkaian pengamatan dan pemutakhiran data orbit.

Asteroid YR4 sebelumnya sempat menarik perhatian komunitas astronomi karena lintasannya yang relatif dekat dengan sistem Bumi-Bulan. Namun, berdasarkan analisis terbaru dari NASA dan European Space Agency, probabilitas tumbukan kini dinyatakan sangat kecil hingga mendekati nol.

Penentuan lintasan asteroid dilakukan melalui metode astrometri, yakni pengukuran posisi objek terhadap latar belakang bintang dari waktu ke waktu.

Data tersebut kemudian dimasukkan ke dalam model dinamika orbit untuk memprediksi pergerakan asteroid dalam jangka panjang. Seiring bertambahnya data observasi, tingkat akurasi prediksi pun meningkat secara signifikan.

Menurut para peneliti, perubahan kecil dalam estimasi awal sering kali terjadi pada objek yang baru ditemukan. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan data awal yang masih belum cukup untuk menentukan orbit secara presisi

Dalam kasus YR4, pengamatan lanjutan berhasil mempersempit ketidakpastian tersebut dan menunjukkan bahwa lintasannya tidak akan berpotongan dengan orbit Bulan.

Selain itu, pengaruh gravitasi dari Bumi, Matahari, dan planet lain juga diperhitungkan dalam simulasi. Faktor-faktor ini dapat mengubah jalur asteroid secara halus namun signifikan dalam jangka waktu tertentu.

Oleh karena itu, pemantauan berkelanjutan menjadi kunci dalam memastikan potensi ancaman dari objek dekat Bumi atau near-Earth objects (NEO).

International Astronomical Union menyatakan bahwa sistem pemantauan global saat ini mampu mendeteksi dan melacak ribuan asteroid dengan tingkat presisi tinggi. Hingga saat ini, tidak ada objek yang diketahui memiliki kemungkinan tumbukan signifikan dengan Bumi atau Bulan dalam waktu dekat.

Meski ancaman YR4 telah dikesampingkan, para ahli menegaskan pentingnya kewaspadaan terhadap objek langit lainnya. Upaya deteksi dini dan pengembangan teknologi mitigasi, seperti misi pengalihan asteroid, terus menjadi fokus penelitian global. Salah satu contoh adalah uji coba misi pertahanan planet yang telah dilakukan untuk mengubah lintasan asteroid melalui tumbukan terkontrol.

Perkembangan ini menunjukkan bahwa meskipun potensi ancaman dari luar angkasa tetap ada, kemampuan manusia dalam memantau dan memahami pergerakan benda langit terus mengalami kemajuan.

Sumber: NASA Center for Near-Earth Object Studies (CNEOS), European Space Agency NEO Coordination Centre, International Astronomical Union Minor Planet Center.