Headline
Menhub Tegur Pengusaha

Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Reynaldi Andrian Pamungkas
22/3/2026 16:15
Cara Cek Saldo JHT di JMO BPJS Ketenagakerjaan
Nasabah mengecek aplikasi untuk melihat dana Jaminan Hari Tua (JHT) di Kantor BPJS Ketenagakerjaan.(ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha)

Saldo JHT adalah jumlah uang tabungan yang terkumpul dalam program Jaminan Hari Tua (JHT) milik peserta BPJS Ketenagakerjaan, yang berasal dari iuran bulanan selama bekerja.

Saldo JHT merupakan dana simpanan yang dikumpulkan dari iuran pekerja dan iuran dari perusahaan atau pemberi kerja. Dana ini akan terus bertambah seiring waktu dan juga mendapatkan hasil pengembangan.

Berikut Cara Cek Saldo JHT di JMO

1. Download dan Buka Aplikasi

  • Install aplikasi JMO di Play Store atau App Store.
  • Buka aplikasinya.

2. Login atau Daftar

  • Masukkan email atau nomor HP dan password.
  • Jika belum punya akun, pilih Daftar lalu isi data.

3. Masuk ke Menu JHT

  • Setelah login, pilih menu JHT di halaman utama.

4. Lihat Saldo

  • Saldo JHT kamu akan langsung tampil di layar.
  • Kamu juga bisa melihat rincian iuran dan riwayat transaksi.

Cek saldo JHT sekarang sangat mudah lewat aplikasi JMO, cukup login dan masuk ke menu JHT tanpa perlu ke kantor BPJS. (Z-4)

Sumber: bpjsketenagakerjaan, dealls



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Reynaldi
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved