Cara Cek Saldo JHT di JMO BPJS Ketenagakerjaan

Nasabah mengecek aplikasi untuk melihat dana Jaminan Hari Tua (JHT) di Kantor BPJS Ketenagakerjaan.(ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha)

Saldo JHT adalah jumlah uang tabungan yang terkumpul dalam program Jaminan Hari Tua (JHT) milik peserta BPJS Ketenagakerjaan, yang berasal dari iuran bulanan selama bekerja.

Saldo JHT merupakan dana simpanan yang dikumpulkan dari iuran pekerja dan iuran dari perusahaan atau pemberi kerja. Dana ini akan terus bertambah seiring waktu dan juga mendapatkan hasil pengembangan.

Berikut Cara Cek Saldo JHT di JMO

1. Download dan Buka Aplikasi

Install aplikasi JMO di Play Store atau App Store.

Buka aplikasinya.

2. Login atau Daftar

Masukkan email atau nomor HP dan password.

Jika belum punya akun, pilih Daftar lalu isi data.

3. Masuk ke Menu JHT

Setelah login, pilih menu JHT di halaman utama.

4. Lihat Saldo

Saldo JHT kamu akan langsung tampil di layar.

Kamu juga bisa melihat rincian iuran dan riwayat transaksi.

Cek saldo JHT sekarang sangat mudah lewat aplikasi JMO, cukup login dan masuk ke menu JHT tanpa perlu ke kantor BPJS. (Z-4)

Sumber: bpjsketenagakerjaan, dealls