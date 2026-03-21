Simak Cara Live Streaming Mobile Legends di TikTok Paling Gampang

BUAT kamu yang jago bermain Mobile Legends dan ingin menunjukkan skill ke banyak orang, live streaming di TikTok bisa jadi pilihan menarik. Selain mudah dilakukan, platform ini juga punya potensi menjangkau audiens hingga jutaan pengguna.

Tak heran, banyak kreator mulai membagikan konten gameplay Mobile Legends lewat siaran langsung. Jika kamu tertarik mencobanya, berikut cara live Mobile Legends di TikTok yang praktis dan mudah dilakukan.

Cara Live Mobile Legends di TikTok

Sebelum memulai live streaming, ada satu syarat penting yang harus dipenuhi, yaitu memiliki minimal 1.000 followers di TikTok. Jika sudah terpenuhi, kamu bisa langsung memulai siaran langsung.

Baca juga : Saat Nge-live jadi Keseharian

Berikut langkah-langkahnya:

Buka aplikasi TikTok di perangkat kamu. Pada halaman utama, tekan ikon “+” atau “Create”. Pilih opsi “Go Live” di samping tombol rekam. Atur pengaturan live streaming, seperti judul atau hook yang menarik, pengaturan privasi (publik atau teman). Tambahkan deskripsi singkat dan gunakan hashtag relevan, terutama terkait Mobile Legends. Tekan tombol “Go Live” untuk memulai siaran. Pastikan koneksi internet stabil selama live berlangsung. Jika selesai, tekan tombol "End” untuk mengakhiri siaran. Kamu juga bisa menyimpan rekaman live untuk dibagikan kembali.

Peralatan Pendukung Livestream

Agar hasil live streaming lebih maksimal, ada beberapa perangkat yang bisa kamu siapkan. Namun, untuk pemula, cukup gunakan alat sederhana terlebih dahulu.

1. Perangkat Mobile

Gunakan smartphone atau tablet dengan kamera dan mikrofon yang memadai agar kualitas video dan audio tetap jelas.

2. Koneksi Internet

Pastikan koneksi stabil, baik menggunakan Wi-Fi maupun paket data, agar live streaming berjalan lancar tanpa gangguan.

Baca juga : Youtuber Agatha of Palermo Dipolisikan atas Dugaan Penistaan Agama

3. Aplikasi TikTok

Gunakan aplikasi TikTok versi terbaru agar semua fitur, termasuk live streaming, bisa digunakan dengan optimal.

4. Capture Card (Opsional)

Alat ini digunakan untuk menangkap tampilan game dari perangkat lain ke komputer sebelum disiarkan. Biasanya dipakai oleh streamer yang ingin kualitas lebih profesional.

5. Pencahayaan

Pastikan ruangan cukup terang agar wajah dan tampilan video terlihat jelas. Jika perlu, gunakan lampu tambahan.

6. Headset atau Earphone

Berguna untuk mengurangi gangguan suara dari luar dan membuat komunikasi saat live lebih jelas.

Live streaming Mobile Legends di TikTok sebenarnya tidak memerlukan peralatan mahal. Dengan smartphone dan koneksi internet yang stabil, kamu sudah bisa mulai.

Jika ingin meningkatkan kualitas, kamu bisa menambah perlengkapan secara bertahap. Yang terpenting, konsisten membuat konten dan berinteraksi dengan penonton agar audiens terus berkembang.

Sumber: Telkomsel