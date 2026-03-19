SMART TV adalah televisi modern yang sudah dilengkapi dengan koneksi internet dan sistem operasi, sehingga bisa menjalankan aplikasi dan berbagai fitur pintar seperti smartphone.

Dengan smart TV, makan bisa menonton tidak hanya siaran TV biasa, tapi juga konten online langsung dari TV tanpa alat tambahan seperti set top box.

Berikut 5 Rekomendasi Smart TV Terbaik 2026

1. LG C5 OLED

Teknologi: OLED evo 4K.

Kelebihan: Warna sangat tajam dan kontras tinggi.

Cocok untuk nonton film dan gaming. TV ini termasuk yang terbaik untuk kualitas gambar di 2026

2. Samsung Neo QLED QN90F

Teknologi: Mini LED dan Quantum Dot.

Kelebihan: Sangat terang dan detail.

Cocok untuk ruang terang dan HDR. Didukung prosesor AI untuk optimasi gambar.

3. Sony BRAVIA 7 II

Teknologi: Mini LED dan XR Processor.

Kelebihan: Warna natural dan cinematic.

Cocok untuk pecinta film. Mendukung Dolby Vision dan HDR10.

4. TCL C645 QLED

Teknologi: QLED.

Kelebihan: Harga terjangkau, fitur lengkap.

Cocok untuk budget menengah. Sudah support Dolby Vision dan Google TV.

5. LG UR7500 Series

Teknologi: LED 4K UHD.

Kelebihan: Stabil, cocok untuk harian.

Cocok untuk nonton TV dan streaming. Dilengkapi AI sound dan webOS.

Sumber: erablue, dorangadget