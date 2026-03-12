5 Rekomendasi Smart TV 32 Inci Terbaik 2026

Headline
SMART TV adalah televisi yang dilengkapi sistem operasi dan koneksi internet sehingga dapat menjalankan berbagai aplikasi serta layanan online secara langsung dari TV.
Berbeda dengan televisi biasa, Smart TV memungkinkan pengguna menonton konten dari internet seperti film, video, dan musik melalui aplikasi streaming tanpa memerlukan perangkat tambahan.
Smart TV 32 inci masih menjadi pilihan populer untuk kamar atau ruang kecil. Model dari Xiaomi, Samsung, Changhong, Coocaa, dan CHiQ banyak direkomendasikan karena menawarkan fitur smart TV lengkap dengan harga sekitar Rp1,5 sampai Rp2 jutaan. (Z-4)
Dengan kemampuan tersebut, Smart TV dapat digunakan untuk menonton streaming video, membuka aplikasi, dan bahkan menjelajah internet, mirip seperti menggunakan smartphone
Tren Smart TV 2026 menghadirkan AI, layar jumbo hingga 100 inci, dan mode seni.
Beberapa Smart TV keluaran lama mungkin tidak mendukung Netflix. Jika aplikasi tidak ada di toko aplikasi, kamu bisa menggunakan perangkat tambahan seperti Chromecast, Amazon Fire Stick
