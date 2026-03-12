Berikut Rekomendasi Smart TV 32 Inci Terbaik 2026(freepik)

SMART TV adalah televisi yang dilengkapi sistem operasi dan koneksi internet sehingga dapat menjalankan berbagai aplikasi serta layanan online secara langsung dari TV.

Berbeda dengan televisi biasa, Smart TV memungkinkan pengguna menonton konten dari internet seperti film, video, dan musik melalui aplikasi streaming tanpa memerlukan perangkat tambahan.

Berikut 5 Rekomendasi Smart TV 32 Inci Terbaik 2026

1. Xiaomi TV A Pro 32

Layar: 32 inci HD LED.

Sistem: Google TV dan Android TV.

Audio: Dolby Audio dam DTS Virtual X.

Fitur: Chromecast built in, kontrol suara, WiFi.

Cocok untuk menonton streaming dan menghubungkan HP ke TV.

2. Samsung 32 Inch HD TV HE50E

Layar: HD dengan HDR.

Sistem: Tizen OS.

Fitur: Micro Dimming Pro, WiFi, HDMI.

Konsumsi daya: sekitar 60 W.

Cocok untuk pengguna yang ingin TV dari brand besar dengan sistem stabil.

3. Changhong 32 Inch Google TV L32M91

Sistem: Google TV berbasis Android 11.

Prosesor: Quad core MediaTek A55.

RAM/ROM: 1.5GB dan 8GB.

Audio: Dolby Audio, dbx tv.

Cocok untuk streaming aplikasi seperti YouTube dan Netflix.

4. Coocaa 32 Inch Smart LED TV 32S3U+

Resolusi: HD Ready 1366 × 768.

Sistem: OS berbasis Linux.

Desain: bezel tipis modern.

Harga: sekitar Rp1,6-1,8 jutaan.

Cocok untuk pengguna yang mencari Smart TV murah.

5. CHiQ 32 Inch Smart TV L32G7P Pro

Sistem: Google TV.

Fitur: HDR10, WiFi dual band.

Audio: Dolby Audio, dbx tv.

Cocok untuk streaming film dengan kualitas suara lebih imersif.

Smart TV 32 inci masih menjadi pilihan populer untuk kamar atau ruang kecil. Model dari Xiaomi, Samsung, Changhong, Coocaa, dan CHiQ banyak direkomendasikan karena menawarkan fitur smart TV lengkap dengan harga sekitar Rp1,5 sampai Rp2 jutaan. (Z-4)

