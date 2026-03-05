Berikut Rekomendasi Smart TV 43 Inch Terbaik 2026(freepik)

SMART TV adalah televisi yang dilengkapi koneksi internet dan sistem operasi, sehingga dapat menjalankan berbagai aplikasi serta layanan online langsung dari TV tanpa memerlukan perangkat tambahan.

Dengan kemampuan tersebut, Smart TV dapat digunakan untuk menonton streaming video, membuka aplikasi, dan bahkan menjelajah internet, mirip seperti menggunakan smartphone atau komputer tetapi melalui layar televisi.

Berikut 5 Rekomendasi Smart TV 43 Inch Terbaik 2026

1. Xiaomi TV A Pro 43

Xiaomi TV A Pro 43 2026

Layar 4K QLED

Mendukung HDR10+ dan MEMC

Sistem Google TV dengan banyak aplikasi streaming

Audio Dolby Audio & DTS-X

Desain bezel sangat tipis

TV ini termasuk favorit karena harga relatif terjangkau dengan teknologi QLED dan fitur smart lengkap.

2. LG 43UR7500

LG 43UR7500 4K Smart TV

Resolusi 4K UHD

Sistem operasi webOS

Mendukung HDR10

AI Sound dan AI Brightness

Akses aplikasi seperti Netflix dan YouTube

TV ini terkenal stabil dan memiliki kualitas gambar yang tajam untuk film maupun siaran TV.

3. TCL C645 QLED 43

TCL 43C645 QLED 4K Google TV

Panel QLED Quantum Dot

Mendukung Dolby Vision dan HDR10+

Sistem Google TV

Teknologi AiPQ Processor

Audio Dolby Atmos

TV ini memberikan warna yang cerah dan pengalaman menonton lebih imersif.

4. Samsung QLED 43Q60C

Samsung 43Q60C QLED 4K Smart TV

Teknologi Quantum Dot QLED

Resolusi 4K UHD

Sistem Tizen OS

Quantum HDR

Desain sangat tipis

Samsung dikenal memiliki kualitas gambar yang kontras dan warna tajam.

5. Sony BRAVIA 43 inch 4K Google TV

Sony BRAVIA 2 4K Ultra HD Smart LED Google TV

Resolusi 4K HDR

Sistem Google TV

Processor gambar khas Sony

Mendukung Dolby Vision

Suara jernih dengan teknologi audio Sony

TV ini cocok untuk menonton film karena kualitas warna dan kontras yang sangat baik.

Smart TV adalah televisi pintar yang terhubung ke internet dan dapat menjalankan aplikasi, sehingga menawarkan pengalaman menonton yang lebih interaktif dibandingkan TV biasa. (Z-4)

