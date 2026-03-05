Headline
5 Rekomendasi Smart TV 43 Inch Terbaik 2026

Reynaldi Andrian Pamungkas
05/3/2026 20:00
5 Rekomendasi Smart TV 43 Inch Terbaik 2026
Berikut Rekomendasi Smart TV 43 Inch Terbaik 2026(freepik)

SMART TV adalah televisi yang dilengkapi koneksi internet dan sistem operasi, sehingga dapat menjalankan berbagai aplikasi serta layanan online langsung dari TV tanpa memerlukan perangkat tambahan.

Dengan kemampuan tersebut, Smart TV dapat digunakan untuk menonton streaming video, membuka aplikasi, dan bahkan menjelajah internet, mirip seperti menggunakan smartphone atau komputer tetapi melalui layar televisi.

Berikut 5 Rekomendasi Smart TV 43 Inch Terbaik 2026

1. Xiaomi TV A Pro 43

  • Xiaomi TV A Pro 43 2026
  • Layar 4K QLED
  • Mendukung HDR10+ dan MEMC
  • Sistem Google TV dengan banyak aplikasi streaming
  • Audio Dolby Audio & DTS-X
  • Desain bezel sangat tipis
  • TV ini termasuk favorit karena harga relatif terjangkau dengan teknologi QLED dan fitur smart lengkap.

2. LG 43UR7500

  • LG 43UR7500 4K Smart TV
  • Resolusi 4K UHD
  • Sistem operasi webOS
  • Mendukung HDR10
  • AI Sound dan AI Brightness
  • Akses aplikasi seperti Netflix dan YouTube
  • TV ini terkenal stabil dan memiliki kualitas gambar yang tajam untuk film maupun siaran TV.

3. TCL C645 QLED 43

  • TCL 43C645 QLED 4K Google TV
  • Panel QLED Quantum Dot
  • Mendukung Dolby Vision dan HDR10+
  • Sistem Google TV
  • Teknologi AiPQ Processor
  • Audio Dolby Atmos
  • TV ini memberikan warna yang cerah dan pengalaman menonton lebih imersif.

4. Samsung QLED 43Q60C

  • Samsung 43Q60C QLED 4K Smart TV
  • Teknologi Quantum Dot QLED
  • Resolusi 4K UHD
  • Sistem Tizen OS
  • Quantum HDR
  • Desain sangat tipis
  • Samsung dikenal memiliki kualitas gambar yang kontras dan warna tajam.

5. Sony BRAVIA 43 inch 4K Google TV

  • Sony BRAVIA 2 4K Ultra HD Smart LED Google TV
  • Resolusi 4K HDR
  • Sistem Google TV
  • Processor gambar khas Sony
  • Mendukung Dolby Vision
  • Suara jernih dengan teknologi audio Sony
  • TV ini cocok untuk menonton film karena kualitas warna dan kontras yang sangat baik.

Smart TV adalah televisi pintar yang terhubung ke internet dan dapat menjalankan aplikasi, sehingga menawarkan pengalaman menonton yang lebih interaktif dibandingkan TV biasa. (Z-4)

Sumber: erablue, rtings



Editor : Reynaldi
