66 Kode Redeem FF 9 Maret 2026 Terbaru: Klaim Skin XM8 & SG2 Gratis

Headline
Kabar gembira bagi para survivor! Garena kembali merilis deretan kode redeem Free Fire (FF) terbaru untuk hari ini, Senin (9/3). Melalui kode-kode ini, pemain berkesempatan mendapatkan item premium seperti skin senjata legendaris, bundle eksklusif, hingga voucher diamond tanpa harus mengeluarkan biaya.
Berikut adalah daftar 66 kode redeem FF yang bisa Anda coba gunakan hari ini. Segera klaim sebelum kuota penuh!
|Kategori Reward
|Kode Redeem
|Unggulan Hari Ini
|BURUBERKAHFF, BANSOSATMIN1, FFBATTLERSH1
|Skin Senjata & Evo Gun
|FEVOSKNY2QX, FFM1VSWCPXN9, FFMXEVOY62VN, FFX2PQ2TFS9Z
|Bundle & Kostum
|FFPNTRYQ2KFG, FFANG7FMY4P2, FFYBTAR3HPZE
|Voucher & Item Lain
|WD4XJ7WQZ42A, FPSTXV5FRDMS, A6QK1L9MRP5V
Berikut adalah kumpulan kode redeem yang dikumpulkan dari berbagai sumber resmi dan komunitas untuk periode Maret 2026. Perlu diingat bahwa setiap kode memiliki batas kuota (limit) dan masa berlaku.
1.BURUBERKAHFF (Skin XM8 & Bizo)
2.BANSOSATMIN1 (Token Jujutsu Kaisen)
3.FFBATTLERSH1 (Trial Skin Winchester)
4.FEVOSKNY2QX (Skin Evo Chromasonic)
5.FTHHAU9EGRIB (Mythos Fist)
6.FA3S7D5F1G9H (Token Skin Trogon)
7.FFAO-TZE4-YCRH (Skin AUG Aurora)
8.FFSC-M1EV-OT9K (Skin Scorpio Evo Crimson)
9.FFPN-TRYQ-2KFG (Beast Bundle)
10.FFAN-G7FM-Y4P2 (Skin Angelic)
11.WD4XJ7WQZ42A
12.A6QK1L9MRP5V
13.WD2ATK3ZEA55
14.HK9XP6XTE2ET
15.FFSTK4XQNPFS
16.V4C1X6Z3Q9W2
17.P3LX6V9TM2QH
18.FFJJKCY9TXN5
19.MCPW2D1U3XA3
20.FF7MDMRNSBXN
21.QK82S2LX5Q27
22.FFM1VSWCPXN9 (Evo Gun)
23.FFMXEVOY62VN (Green Flame Draco)
24.FFYBTAR3HPZE (Rampage Bundle)
25.FFBYWK2QXN9Z
26.FFX2PQ2TFS9Z (SG2 OPM)
27.FFVSY3HNT7PX (SG2 Golden Glare)
28.FFKN-GTO8K-TMR
29.FFRM-GYEV-XKVC
30.FPST-XV5F-RDMS (Diamond Gratis)
31.4N8M2XL9R1G3
32.H8YC4TN6VKQ9
33.FF6YH3BFD7VT
34.B1RK7C5ZL8YT
35.4ST1ZTBZBRP9
36.BR43FMAPYEZZ
37.UPQ7X5NMJ64V
38.S9QK2L6VP3MR
39.FFR4G3HM5YJN
40.6KWMFJVMQQYG
41.FZ5X1C7V9B2N
42.FT4E9Y5U1I3O
43.FP9O1I5U3Y2T
44.FM6N1B8V3C4X
45.FA3S7D5F1G9H
46.FK3J9H5G1F7D
47.FU1I5O3P7A9S
48.F7F9A3B2K6G8
49.FE2R8T6Y4U1I
50.FQ9W2E1R7T5Y
51.F7FGYJUR76JH
52.D6F8G1L3M7R9
53.Y9X5K1H4C6PB
54.P9O1I2U3Y4T5
55.HFNSJ6W74ZK8
56.RD3TZK7WME65
57.V44ZX8Y7GJH5
58.FF9MJ31CXKRG
59.FFW2Y7NQFV9S
60.FFMC2SJLKXSB
61.ZZZ76NT3PDSH
62.FFPURTQPFDZ9
63.XZDJZE25WEFJ
64.FFUMCPSJ99S3
65.FFJYBGD8H1H4
66.FF7MUY4ME6SC
Ikuti langkah-langkira berikut agar proses penukaran hadiah Anda berhasil:
Kode redeem memiliki masa berlaku dan kuota terbatas. Jika muncul pesan "Failed to redeem", kemungkinan besar kode tersebut sudah kedaluwarsa atau mencapai batas penggunaan. Pastikan Anda tidak menggunakan akun Guest untuk melakukan klaim. (Z-10)
