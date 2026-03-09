Headline
66 Kode Redeem FF 9 Maret 2026 Terbaru: Klaim Skin XM8 & SG2 Gratis

 Gana Buana
09/3/2026 21:00
66 Kode Redeem FF 9 Maret 2026 Terbaru: Klaim Skin XM8 & SG2 Gratis
Daftar 66 kode redeem FF 9 Maret 2026 terbaru.(Dok. Media Indonesia)

Kabar gembira bagi para survivor! Garena kembali merilis deretan kode redeem Free Fire (FF) terbaru untuk hari ini, Senin (9/3). Melalui kode-kode ini, pemain berkesempatan mendapatkan item premium seperti skin senjata legendaris, bundle eksklusif, hingga voucher diamond tanpa harus mengeluarkan biaya.

Daftar Kode Redeem FF 2026 Terlengkap

Berikut adalah daftar 66 kode redeem FF yang bisa Anda coba gunakan hari ini. Segera klaim sebelum kuota penuh!

Kategori Reward Kode Redeem
Unggulan Hari Ini BURUBERKAHFF, BANSOSATMIN1, FFBATTLERSH1
Skin Senjata & Evo Gun FEVOSKNY2QX, FFM1VSWCPXN9, FFMXEVOY62VN, FFX2PQ2TFS9Z
Bundle & Kostum FFPNTRYQ2KFG, FFANG7FMY4P2, FFYBTAR3HPZE
Voucher & Item Lain WD4XJ7WQZ42A, FPSTXV5FRDMS, A6QK1L9MRP5V

List 66 Kode Redeem FF 9 Maret 2026

Berikut adalah kumpulan kode redeem yang dikumpulkan dari berbagai sumber resmi dan komunitas untuk periode Maret 2026. Perlu diingat bahwa setiap kode memiliki batas kuota (limit) dan masa berlaku.

Kode Utama

1.BURUBERKAHFF (Skin XM8 & Bizo)

2.BANSOSATMIN1 (Token Jujutsu Kaisen)

3.FFBATTLERSH1 (Trial Skin Winchester)

4.FEVOSKNY2QX (Skin Evo Chromasonic)

5.FTHHAU9EGRIB (Mythos Fist)

6.FA3S7D5F1G9H (Token Skin Trogon)

7.FFAO-TZE4-YCRH (Skin AUG Aurora)

8.FFSC-M1EV-OT9K (Skin Scorpio Evo Crimson)

9.FFPN-TRYQ-2KFG (Beast Bundle)

10.FFAN-G7FM-Y4P2 (Skin Angelic)

Kode Reward Skin & Bundle

11.WD4XJ7WQZ42A

12.A6QK1L9MRP5V

13.WD2ATK3ZEA55

14.HK9XP6XTE2ET

15.FFSTK4XQNPFS

16.V4C1X6Z3Q9W2

17.P3LX6V9TM2QH

18.FFJJKCY9TXN5

19.MCPW2D1U3XA3

20.FF7MDMRNSBXN

21.QK82S2LX5Q27

22.FFM1VSWCPXN9 (Evo Gun)

23.FFMXEVOY62VN (Green Flame Draco)

24.FFYBTAR3HPZE (Rampage Bundle)

25.FFBYWK2QXN9Z

26.FFX2PQ2TFS9Z (SG2 OPM)

27.FFVSY3HNT7PX (SG2 Golden Glare)

28.FFKN-GTO8K-TMR

29.FFRM-GYEV-XKVC

30.FPST-XV5F-RDMS (Diamond Gratis)

Kode Tambahan

31.4N8M2XL9R1G3

32.H8YC4TN6VKQ9

33.FF6YH3BFD7VT

34.B1RK7C5ZL8YT

35.4ST1ZTBZBRP9

36.BR43FMAPYEZZ

37.UPQ7X5NMJ64V

38.S9QK2L6VP3MR

39.FFR4G3HM5YJN

40.6KWMFJVMQQYG

41.FZ5X1C7V9B2N

42.FT4E9Y5U1I3O

43.FP9O1I5U3Y2T

44.FM6N1B8V3C4X

45.FA3S7D5F1G9H

46.FK3J9H5G1F7D

47.FU1I5O3P7A9S

48.F7F9A3B2K6G8

49.FE2R8T6Y4U1I

50.FQ9W2E1R7T5Y

51.F7FGYJUR76JH

52.D6F8G1L3M7R9

53.Y9X5K1H4C6PB

54.P9O1I2U3Y4T5

55.HFNSJ6W74ZK8

56.RD3TZK7WME65

57.V44ZX8Y7GJH5

58.FF9MJ31CXKRG

59.FFW2Y7NQFV9S

60.FFMC2SJLKXSB

61.ZZZ76NT3PDSH

62.FFPURTQPFDZ9

63.XZDJZE25WEFJ

64.FFUMCPSJ99S3

65.FFJYBGD8H1H4

66.FF7MUY4ME6SC

Panduan Cara Klaim Kode Redeem Free Fire

Ikuti langkah-langkira berikut agar proses penukaran hadiah Anda berhasil:

  1. Buka peramban (browser) dan akses situs resmi Garena Rewards Redemption Site di https://reward.ff.garena.com/.
  2. Login ke akun Free Fire Anda menggunakan platform yang tersedia (Facebook, Google, VK, Apple ID, atau Twitter).
  3. Ketik atau tempel salah satu kode redeem di atas ke dalam kotak input yang tersedia.
  4. Klik tombol "Confirm".
  5. Jika kode valid, notifikasi sukses akan muncul dan hadiah akan dikirim ke In-game Mail dalam waktu maksimal 24 jam.

Kode redeem memiliki masa berlaku dan kuota terbatas. Jika muncul pesan "Failed to redeem", kemungkinan besar kode tersebut sudah kedaluwarsa atau mencapai batas penggunaan. Pastikan Anda tidak menggunakan akun Guest untuk melakukan klaim. (Z-10)



Editor : Gana Buana
