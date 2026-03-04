Kode Redeem FF Gratis Terbaru 4 Maret 2026 Lengkap: Skin Senjata hingga Hero

free fire(Doc free fire)

KABAR gembira bagi para survivor! Garena kembali membagikan deretan kode redeem Free Fire (FF) terbaru untuk edisi Rabu, 4 Maret 2026. Pada pembaruan kali ini, pemain berkesempatan mendapatkan berbagai item eksklusif secara cuma-cuma, mulai dari Blizzard Brawl Weapon Loot Crate yang berisi skin XM8 permanen, hingga bundle karakter langka.

Mengingat kode redeem memiliki kuota terbatas dan masa berlaku yang singkat, kecepatan adalah kunci utama. Jangan sampai Anda melewatkan kesempatan mempercantik vault tanpa harus mengeluarkan Diamond.

Daftar Kode Redeem FF 4 Maret 2026 yang Masih Aktif

Berikut adalah kumpulan kode redeem FF yang bisa Anda coba tukarkan hari ini. Pastikan untuk mengetikkan kombinasi huruf kapital dan angka dengan tepat:

Kode Redeem Potensi Hadiah Utama BURUBERKAHFF XM8 Blizzard Blaze (Terbaru) FFSC-M1EV-OT9K Skin Scorpio Evo Crimson FFAO-TZE4-YCRH Skin AUG Aurora FFAN-G7FM-Y4P2 Skin Angelic FFPN-TRYQ-2KFG Beast Bundle / Skin Panther P3LX-6V9T-M2QH Exclusive Emote + 20 Diamonds FFPL-ZJUD-KPTJ Skin SG2 Series / M1887

Jika kode di atas tidak dapat diklaim, kemungkinan besar kuota sudah habis atau masa aktif kode telah berakhir.

Syarat dan Ketentuan Klaim

Sebelum melakukan penukaran, pastikan Anda memahami beberapa aturan dasar dari Garena berikut ini:

Bukan Akun Tamu: Kode redeem tidak dapat diklaim menggunakan akun guest. Akun Anda harus sudah tertaut (bind) ke Facebook, Google, Apple ID, atau VK.

Kode redeem tidak dapat diklaim menggunakan akun guest. Akun Anda harus sudah tertaut (bind) ke Facebook, Google, Apple ID, atau VK. Kombinasi Karakter: Kode resmi terdiri dari 12 hingga 16 karakter (huruf kapital dan angka).

Kode resmi terdiri dari 12 hingga 16 karakter (huruf kapital dan angka). Batas Waktu & Kuota: Setiap kode memiliki expiration date dan batas maksimal penggunaan.

Setiap kode memiliki expiration date dan batas maksimal penggunaan. Satu Kali Klaim: Satu kode hanya bisa digunakan satu kali untuk satu ID akun.

Ikuti panduan mudah berikut untuk mengklaim hadiah Anda: