Headline
Bantargebang cuma Puncak Gunung Es

Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Ahok Bingung Dasar Hitungan Kerugian Rp285 T
Kasus Korupsi Pertamina, Ahok: Periksa Presiden
Gara-Gara Jokowi, Pertamina Batal Untung Rp100,57 T
Dugaan Intervensi, Ahok Mengaku tak Kenal Rizal Chalid
Lapangan Golf Tempat Negosiasi Minyak Paling Murah

Kode Redeem FF Gratis Terbaru 4 Maret 2026 Lengkap: Skin Senjata hingga Hero

Reynaldi Andrian Pamungkas
04/3/2026 17:18
Kode Redeem FF Gratis Terbaru 4 Maret 2026 Lengkap: Skin Senjata hingga Hero
free fire(Doc free fire)

KABAR gembira bagi para survivor! Garena kembali membagikan deretan kode redeem Free Fire (FF) terbaru untuk edisi Rabu, 4 Maret 2026. Pada pembaruan kali ini, pemain berkesempatan mendapatkan berbagai item eksklusif secara cuma-cuma, mulai dari Blizzard Brawl Weapon Loot Crate yang berisi skin XM8 permanen, hingga bundle karakter langka.

Mengingat kode redeem memiliki kuota terbatas dan masa berlaku yang singkat, kecepatan adalah kunci utama. Jangan sampai Anda melewatkan kesempatan mempercantik vault tanpa harus mengeluarkan Diamond.

Daftar Kode Redeem FF 4 Maret 2026 yang Masih Aktif

Berikut adalah kumpulan kode redeem FF yang bisa Anda coba tukarkan hari ini. Pastikan untuk mengetikkan kombinasi huruf kapital dan angka dengan tepat:

Baca juga : 20 Kode Redeem FF Terbaru 16 Mei 2025 – Klaim Skin, Diamond, dan Token Gratis Sekarang!

Kode Redeem Potensi Hadiah Utama
BURUBERKAHFF XM8 Blizzard Blaze (Terbaru)
FFSC-M1EV-OT9K Skin Scorpio Evo Crimson
FFAO-TZE4-YCRH Skin AUG Aurora
FFAN-G7FM-Y4P2 Skin Angelic
FFPN-TRYQ-2KFG Beast Bundle / Skin Panther
P3LX-6V9T-M2QH Exclusive Emote + 20 Diamonds
FFPL-ZJUD-KPTJ Skin SG2 Series / M1887

Jika kode di atas tidak dapat diklaim, kemungkinan besar kuota sudah habis atau masa aktif kode telah berakhir.

Syarat dan Ketentuan Klaim

Sebelum melakukan penukaran, pastikan Anda memahami beberapa aturan dasar dari Garena berikut ini:

  • Bukan Akun Tamu: Kode redeem tidak dapat diklaim menggunakan akun guest. Akun Anda harus sudah tertaut (bind) ke Facebook, Google, Apple ID, atau VK.
  • Kombinasi Karakter: Kode resmi terdiri dari 12 hingga 16 karakter (huruf kapital dan angka).
  • Batas Waktu & Kuota: Setiap kode memiliki expiration date dan batas maksimal penggunaan.
  • Satu Kali Klaim: Satu kode hanya bisa digunakan satu kali untuk satu ID akun.

Langkah-langkah Cara Tukar Kode Redeem FF

Ikuti panduan mudah berikut untuk mengklaim hadiah Anda:

  1. Kunjungi situs resmi Garena Rewards Redemption di https://reward.ff.garena.com.
  2. Login menggunakan akun Free Fire Anda yang sudah tertaut (Facebook, Google, Apple, dll).
  3. Masukkan kode redeem ke dalam kotak yang tersedia (pastikan tidak ada spasi).
  4. Klik tombol Confirm atau Konfirmasi.
  5. Jika berhasil, hadiah akan dikirimkan langsung ke In-game Mail Anda dalam waktu maksimal 24 jam. (Z-4)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Reynaldi
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved