Kode Redeem FF Gratis Terbaru 4 Maret 2026 Lengkap: Skin Senjata hingga Hero

Headline
KABAR gembira bagi para survivor! Garena kembali membagikan deretan kode redeem Free Fire (FF) terbaru untuk edisi Rabu, 4 Maret 2026. Pada pembaruan kali ini, pemain berkesempatan mendapatkan berbagai item eksklusif secara cuma-cuma, mulai dari Blizzard Brawl Weapon Loot Crate yang berisi skin XM8 permanen, hingga bundle karakter langka.
Mengingat kode redeem memiliki kuota terbatas dan masa berlaku yang singkat, kecepatan adalah kunci utama. Jangan sampai Anda melewatkan kesempatan mempercantik vault tanpa harus mengeluarkan Diamond.
Berikut adalah kumpulan kode redeem FF yang bisa Anda coba tukarkan hari ini. Pastikan untuk mengetikkan kombinasi huruf kapital dan angka dengan tepat:
|Kode Redeem
|Potensi Hadiah Utama
|BURUBERKAHFF
|XM8 Blizzard Blaze (Terbaru)
|FFSC-M1EV-OT9K
|Skin Scorpio Evo Crimson
|FFAO-TZE4-YCRH
|Skin AUG Aurora
|FFAN-G7FM-Y4P2
|Skin Angelic
|FFPN-TRYQ-2KFG
|Beast Bundle / Skin Panther
|P3LX-6V9T-M2QH
|Exclusive Emote + 20 Diamonds
|FFPL-ZJUD-KPTJ
|Skin SG2 Series / M1887
Jika kode di atas tidak dapat diklaim, kemungkinan besar kuota sudah habis atau masa aktif kode telah berakhir.
Sebelum melakukan penukaran, pastikan Anda memahami beberapa aturan dasar dari Garena berikut ini:
Ikuti panduan mudah berikut untuk mengklaim hadiah Anda:
Pengembang game ini adalah 111 Dots Studio dan diterbitkan oleh Garena. Tak heran jika FF populer di kalangan gamers.
