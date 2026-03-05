55 Kode Redeem FF Terbaru 5 Maret 2026: Klaim Skin XM8 Blizzard Blaze & Diamond Gratis

Headline
KABAR gembira bagi para survivor! Garena kembali merilis deretan kode redeem Free Fire (FF) terbaru untuk hari ini, Kamis, 5 Maret 2026. Pada pembaruan kali ini, pemain berkesempatan mendapatkan item legendaris seperti skin senjata XM8 Blizzard Blaze, berbagai bundle eksklusif, hingga voucher diamond secara gratis.
Kode redeem memiliki kuota terbatas dan masa berlaku yang singkat. Segera klaim sebelum notifikasi "Expired" muncul. Satu kode hanya dapat digunakan satu kali per akun.
Berikut adalah daftar lengkap 55 kode redeem yang berhasil tim Media Indonesia kumpulkan dari berbagai sumber resmi dan komunitas:
1.BURU-BERK-AHFF (XM8 Blizzard Blaze)
2.FFHL-YC7V-NPFF (Fist Skin 2026)
3.FFAO-TZE4-YCRH (Skin AUG Aurora)
4.FFSC-M1EV-OT9K (Skin Scorpio Evo Crimson)
5.FFPN-TRYQ-2KFG (Beast Bundle & Skin Panther)
6.FFAN-G7FM-Y4P2 (Skin Angelic)
7.FF11-NJN5-YS3E (Skin Evo M4A1 Internal Draco)
8.FFBR-N9CT-WJ7T (Emote Dangerous)
9.FFTR-OGON-RBS1 (Token Trogon Ruby Shot)
10.FFM1-VSWC-PXN9 (Evo Gun)
11.REAL-MEBO-OYAH (Luck Royale Voucher)
12.KIOS-R1GA-MER1 (Incubator Voucher)
13.FPST-XV5F-RDMS (Gratis Diamond)
14.P3LX-6V9T-M2QH (Exclusive Emote + 20 Diamonds)
15.FFWC-TKX2-P5NQ (Emote Flowers of Love)
16.FF10-HXQB-BH2J
17.FFSH-OPEE-7BX2
18.FFML-KTAY-BD15
19.FF9M-J31C-XKRG
20.FF11-WFN-PP956
21.FF11-64XN-JZ2V
22.FF11-DAKX-4WHV
23.FF11-HHGC-GK3B
24.FF11-R1E9-PX56
25.FF26-KLMN-9PQR
26.FF26-ABCD-4EFG
27.FF26-HIJK-7LMN
28.FF26-OPQR-5STU
29.FF26-VWXY-3Z12
30.FF26-3456-ABCD
31.FF26-EFGH-789J
32.FF26-KL12-MNOP
33.FF26-QR34-STUV
34.FF26-WX56-YZAB
35.FF26-CD78-EFGH
36.FF26-IJ90-KLMN
37.FF26-OP12-QRST
38.FF26-UV34-WXYZ
39.FF26-5678-ABEF
40.FF26-GHIJ-9KLM
41.FF26-NOPQ-2RST
42.FF26-UVWX-6YZA
43.FF26-BCDE-1FGH
44.FF26-IJKL-8MNO
45.FFMX-EVOY-62VN
46.FFYB-TAR3-HPZE
47.FFBY-WK2Q-XN9Z
48.FFX2-PQ2T-FS9Z
49.FFVS-Y3HN-T7PX
50.FFKN-GTO8-KTMR
51.FFRM-GYEV-XKVC
52.MN3X-K4TY-9EP1
53.FFPL-ZJUD-KPTJ
54.FFAN-GLYK-YCHF
55.FFBN-TY2K-FCPS
Ikuti panduan resmi berikut untuk mengklaim hadiah Anda:
Kenapa kode redeem tidak bisa digunakan?
Ada beberapa penyebab, di antaranya kode sudah kedaluwarsa, kuota penukaran sudah penuh, atau kode tersebut tidak berlaku untuk wilayah (server) akun Anda.
Apakah akun tamu (Guest) bisa mengklaim kode?
Tidak. Anda harus menautkan akun tamu ke platform seperti Google atau Facebook terlebih dahulu agar bisa melakukan klaim hadiah.
Mengingat kode redeem memiliki kuota terbatas dan masa berlaku yang singkat, kecepatan adalah kunci utama. Jangan sampai Anda melewatkan kesempatan mempercantik vault
