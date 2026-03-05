55 Kode Redeem FF Terbaru 5 Maret 2026: Klaim Skin XM8 Blizzard Blaze & Diamond Gratis

Kode Redeem FF Terbaru 5 Maret 2026.(Free Fire)

KABAR gembira bagi para survivor! Garena kembali merilis deretan kode redeem Free Fire (FF) terbaru untuk hari ini, Kamis, 5 Maret 2026. Pada pembaruan kali ini, pemain berkesempatan mendapatkan item legendaris seperti skin senjata XM8 Blizzard Blaze, berbagai bundle eksklusif, hingga voucher diamond secara gratis.

Kode redeem memiliki kuota terbatas dan masa berlaku yang singkat. Segera klaim sebelum notifikasi "Expired" muncul. Satu kode hanya dapat digunakan satu kali per akun.

Daftar Kode Redeem FF 5 Maret 2026

Berikut adalah daftar lengkap 55 kode redeem yang berhasil tim Media Indonesia kumpulkan dari berbagai sumber resmi dan komunitas:

Kode Unggulan Hari Ini (Skin & Bundle)

1.BURU-BERK-AHFF (XM8 Blizzard Blaze)

2.FFHL-YC7V-NPFF (Fist Skin 2026)

3.FFAO-TZE4-YCRH (Skin AUG Aurora)

4.FFSC-M1EV-OT9K (Skin Scorpio Evo Crimson)

5.FFPN-TRYQ-2KFG (Beast Bundle & Skin Panther)

6.FFAN-G7FM-Y4P2 (Skin Angelic)

7.FF11-NJN5-YS3E (Skin Evo M4A1 Internal Draco)

8.FFBR-N9CT-WJ7T (Emote Dangerous)

9.FFTR-OGON-RBS1 (Token Trogon Ruby Shot)

10.FFM1-VSWC-PXN9 (Evo Gun)

Kode Voucher & Diamond

11.REAL-MEBO-OYAH (Luck Royale Voucher)

12.KIOS-R1GA-MER1 (Incubator Voucher)

13.FPST-XV5F-RDMS (Gratis Diamond)

14.P3LX-6V9T-M2QH (Exclusive Emote + 20 Diamonds)

15.FFWC-TKX2-P5NQ (Emote Flowers of Love)

Koleksi Kode Tambahan

16.FF10-HXQB-BH2J

17.FFSH-OPEE-7BX2

18.FFML-KTAY-BD15

19.FF9M-J31C-XKRG

20.FF11-WFN-PP956

21.FF11-64XN-JZ2V

22.FF11-DAKX-4WHV

23.FF11-HHGC-GK3B

24.FF11-R1E9-PX56

25.FF26-KLMN-9PQR

26.FF26-ABCD-4EFG

27.FF26-HIJK-7LMN

28.FF26-OPQR-5STU

29.FF26-VWXY-3Z12

30.FF26-3456-ABCD

31.FF26-EFGH-789J

32.FF26-KL12-MNOP

33.FF26-QR34-STUV

34.FF26-WX56-YZAB

35.FF26-CD78-EFGH

36.FF26-IJ90-KLMN

37.FF26-OP12-QRST

38.FF26-UV34-WXYZ

39.FF26-5678-ABEF

40.FF26-GHIJ-9KLM

41.FF26-NOPQ-2RST

42.FF26-UVWX-6YZA

43.FF26-BCDE-1FGH

44.FF26-IJKL-8MNO

45.FFMX-EVOY-62VN

46.FFYB-TAR3-HPZE

47.FFBY-WK2Q-XN9Z

48.FFX2-PQ2T-FS9Z

49.FFVS-Y3HN-T7PX

50.FFKN-GTO8-KTMR

51.FFRM-GYEV-XKVC

52.MN3X-K4TY-9EP1

53.FFPL-ZJUD-KPTJ

54.FFAN-GLYK-YCHF

55.FFBN-TY2K-FCPS

Ikuti panduan resmi berikut untuk mengklaim hadiah Anda:

Buka situs resmi Rewards Redemption Site Garena di https://reward.ff.garena.com/. Lakukan login menggunakan akun yang telah terhubung ke game (Facebook, Google, Apple ID, VK, atau X). Ketikkan atau tempel kode redeem yang terdiri dari 12-16 karakter (kombinasi huruf kapital dan angka). Klik tombol Confirm. Jika penukaran berhasil, hadiah akan dikirimkan langsung ke kotak masuk (mail) di dalam game atau menu Vault.

FAQ - Pertanyaan Umum

Kenapa kode redeem tidak bisa digunakan?

Ada beberapa penyebab, di antaranya kode sudah kedaluwarsa, kuota penukaran sudah penuh, atau kode tersebut tidak berlaku untuk wilayah (server) akun Anda.

Apakah akun tamu (Guest) bisa mengklaim kode?

Tidak. Anda harus menautkan akun tamu ke platform seperti Google atau Facebook terlebih dahulu agar bisa melakukan klaim hadiah.