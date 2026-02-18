YouTube Down Hari Ini? Masalah Dilaporkan telah Selesai

Ilustrasi.(freepik)

YOUTUBE mengumumkan bahwa masalah gangguan akses atau YouTube down telah diselesaikan, Selasa (17/2). YouTube error sempat mengganggu akses pengguna ke platform berbagi video tersebut, setelah situs pemantau Downdetector melaporkan adanya gangguan global yang luas.

YouTube menjelaskan bahwa masalah pada sistem rekomendasinya mencegah video muncul di berbagai platform YouTube.

“Masalah dengan sistem rekomendasi kami telah diselesaikan, dan semua platform kami (YouTube.com, aplikasi YouTube, YouTube Music, Kids, dan TV) kembali normal,” kata YouTube dalam pembaruan.

Baca juga : YouTube Down Hari Ini? tak Bisa Diakses dari Aplikasi dan Web

Pada puncaknya, terdapat lebih dari 320.000 laporan pengguna tentang masalah YouTube di AS, menurut Downdetector.

Angka-angka Downdetector didasarkan pada laporan yang dikirimkan oleh pengguna. Jumlah pengguna yang terdampak sebenarnya mungkin berbeda. YouTube error dialami di negara-negara termasuk India, Inggris, Australia, dan Meksiko, menurut DownDetector.

Down Detector telah menerima lebih dari 5.000 laporan masalah YouTube down yang dimulai sekitar pukul 13.54, kemarin.

Situs web dan aplikasi akan terbuka, tetapi pengguna hanya akan melihat layar kosong di halaman utama situs web, sementara aplikasi menampilkan pesan yang berbunyi “Ada yang salah.”

YouTube Shorts tampaknya juga tidak tersedia di aplikasi, tetapi pengguna masih dapat menonton video dengan mencarinya. (H-4)