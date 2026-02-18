YouTube Down Hari Ini? tak Bisa Diakses dari Aplikasi dan Web

Ilustrasi.(freepik)

YOUTUBE down atau tak bisa diakses setelah gangguan teknis menyerang layanan streaming video Google. Masalah YouTube error tersebut memengaruhi baik situs web maupun aplikasinya, Rabu (18/2).

YouTube juga tidak terdeteksi di DownDetector saat ini, sehingga kita tidak tahu berapa banyak pengguna yang terdampak. Bukan hanya YouTube, tetapi YouTube TV dan bahkan Google sendiri juga mengalami masalah.

Laporan YouTube down tersebut diyakii bersifat global, termasuk Indonesia saat pengguna coba memutar video, di layar muncul pesan error koneksi, dengan status offline walaupun koneksi internet lancar dan stabil.

Pengguna juga dilaporkan gagal ketika berulang kali mencoba mengakses platform tersebut.

YouTube mengalami gangguan layanan secara luas. Ribuan pengguna di seluruh dunia saat ini mengalami masalah dengan YouTube.

Pengguna melaporkan mengalami kesulitan dalam memuat video baik melalui aplikasi YouTube maupun situs webnya. Masalah ini dilaporkan mempengaruhi streaming video melalui aplikasi YouTube dan situs web. Menurut situs pemantau gangguan DownDetector, ribuan pengguna di berbagai wilayah, termasuk AS, Inggris, dan India, telah mengeluhkan masalah dengan platform streaming video milik Google. Menurut DownDetector, lebih dari 240.000 laporan diajukan di AS pada puncak gangguan, dan India mencatat 17.000 keluhan.

Data dari DownDetector juga menunjukkan bahwa sekitar 56% pengguna Youtube mengalami masalah ketika YouTube tak bisa dibuka, 17% tidak dapat mengakses situs website.

Sementara itu, sekitar 15% pengguna tidak dapat login ke YouTube. Pengguna YouTube melaporkan masalah dengan kegagalan pemutaran video, masalah login dan akses akun, serta gangguan streaming di YouTube TV.

Laporan online menunjukkan bahwa gangguan tersebut tampaknya disebabkan oleh kesalahan konfigurasi server belakang. Namun, YouTube belum mengeluarkan penjelasan rinci mengenai gangguan tersebut.

Pengguna juga membagikan informasi tentang gangguan YouTube di platform media sosial X (sebelumnya dikenal sebagai Twitter). “YouTube saat ini down secara global. Banyak pengguna tidak dapat membuka aplikasi atau memutar video. Sepertinya ini masalah server sementara. Semoga segera diperbaiki! #YouTubeDOWN,” tulis seorang pengguna. (H-4)