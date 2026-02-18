Kronologi YouTube Down Hari Ini: Dari Lonjakan Downdetector hingga Penjelasan Resmi Google

Ilustrasi.(freepik)

LAYANAN milik Google, YouTube, dilaporkan mengalami gangguan massal atau YouTube down, Rabu (18/2) pagi. Gangguan ini bersifat global, berdampak pada pengguna di berbagai negara termasuk Indonesia, Amerika Serikat, dan Eropa.

Berdasarkan pantauan di situs Downdetector, laporan mulai melonjak tajam sejak pukul 08.00 WIB. Di Amerika Serikat saja, tercatat lebih dari 320.000 laporan masuk dalam waktu singkat. Di Indonesia, ribuan pengguna mengeluhkan tidak bisa mengakses halaman beranda (Home) serta fitur video pendek Shorts.

Penyebab YouTube Down: Masalah Sistem Rekomendasi

Pihak YouTube melalui akun resmi @TeamYouTube di platform X mengonfirmasi adanya kendala teknis tersebut. Menurut penjelasan resmi perusahaan, akar masalah terletak pada sistem rekomendasi yang gagal memuat konten ke layar pengguna.

"Terjadi masalah pada sistem rekomendasi kami yang mencegah video muncul di berbagai permukaan YouTube, termasuk beranda, aplikasi mobile, YouTube Music, dan YouTube Kids," tulis pernyataan resmi YouTube (18/2).

Dampak YouTube error membuat aplikasi itu di smartphone maupun Smart TV hanya menampilkan layar kosong dengan pesan galat "Something Went Wrong" atau "Terjadi kesalahan, coba lagi". Fitur video pendek Shorts juga dilaporkan tidak memunculkan konten apa pun.

Video Masih Bisa Diakses Lewat Jalur Tertentu

Meskipun halaman beranda lumpuh, sejumlah pengguna YouTube menemukan celah untuk tetap menikmati konten. Video yang diakses melalui fitur berikut dilaporkan masih berfungsi normal:

Riwayat Tontonan (History): Video yang pernah ditonton sebelumnya masih bisa diputar kembali.

Video yang pernah ditonton sebelumnya masih bisa diputar kembali. Daftar Putar (Playlist): Lagu atau video yang sudah tersimpan dalam playlist tetap dapat diakses.

Lagu atau video yang sudah tersimpan dalam playlist tetap dapat diakses. Tautan Langsung (Direct Link): Video yang dibagikan melalui link langsung atau hasil pencarian Google Search tetap bisa terbuka.

Hingga pukul 10.30 WIB, layanan YouTube yang error dilaporkan mulai berangsur pulih di wilayah Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Namun, pihak Google menyatakan masih terus melakukan pemantauan intensif untuk memastikan seluruh fitur kembali stabil 100 persen.

Kejadian YouTube down ini sempat menjadi trending topic nomor satu di media sosial X dengan tagar #YouTubeDown, di mana netizen membagikan berbagai meme dan keluhan terkait sulitnya mengakses hiburan di pagi hari. (H-4)