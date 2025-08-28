NASA Kembangkan Teknik StarryStarryProcess Ungkap Bintik Bintang dan Atmosfer Planet

Ilmuwan NASA memperkenalkan metode baru bernama StarryStarryProcess untuk mempelajari bintik bintang (starspots) melalui transit planet. (NASA)

ILMUWAN NASA memperkenalkan metode baru bernama StarryStarryProcess, untuk mempelajari bintik pada permukaan bintang (starspots) melalui pengamatan planet yang melintas di depannya. Teknik ini juga berpotensi membantu penelitian atmosfer planet di luar tata surya.

Metode ini dikembangkan dari transit method yang sebelumnya digunakan satelit TESS dan teleskop pensiunan Kepler dalam mendeteksi ribuan eksoplanet. Kini, StarryStarryProcess menawarkan analisis lebih detail terkait aktivitas bintang, kemiringan rotasi, hingga orbit planet.

“Selama ini model analisis exoplanet sering menganggap bintang sebagai cakram yang bercahaya rata. Padahal, seperti matahari kita, bintang penuh dengan kompleksitas,” ujar Sabina Sagynbayeva dari Stony Brook University, pemimpin riset ini.

“Dengan pendekatan baru ini, astronom dapat mengetahui jumlah, posisi, serta tingkat kecerahan bintik bintang.”

Dari Cahaya Bintang ke Informasi Planet

Ketika planet melintas di depan bintangnya, kecerahan bintang sedikit menurun, membentuk kurva cahaya. Pola ini biasanya dipakai untuk mengukur ukuran planet, jarak ke bintang, hingga suhu permukaan. Jika cahaya bintang melewati atmosfer planet, analisis spektrum bisa mengungkap komposisinya.

Namun, kurva cahaya kerap menunjukkan penurunan kecil lain yang bukan disebabkan planet, melainkan bintik bintang. Fenomena ini mirip dengan sunspot pada matahari yang jumlahnya berubah mengikuti siklus 11 tahunan.

StarryStarryProcess mampu memisahkan sinyal dari planet dan bintang, sehingga informasi tentang keduanya lebih akurat. “Memahami bintang berarti kita juga bisa memahami planetnya dengan lebih baik,” jelas Brett Morris dari Space Telescope Science Institute. “Ini penting, misalnya saat mencari uap air di atmosfer planet, agar tidak keliru mengira itu berasal dari bintang.”

Uji Coba pada TOI 3884 b

Sebagai uji coba, tim meneliti planet TOI 3884 b, sebuah gas raksasa lima kali lebih besar dari Bumi dengan massa 32 kali lipat, yang ditemukan TESS pada 2022. Hasil analisis menunjukkan bintang induknya memiliki kumpulan bintik di kutub utara, yang kebetulan menghadap ke Bumi.

Untuk saat ini, metode baru ini hanya bekerja dengan cahaya tampak sehingga belum bisa diterapkan pada data teleskop James Webb. Namun, satelit Pandora yang akan diluncurkan akhir tahun ini akan mengamati dalam berbagai panjang gelombang, membuka peluang penerapan StarryStarryProcess lebih luas.

“Sejak diluncurkan pada 2018, TESS telah menemukan ribuan planet. Pandora memang hanya akan meneliti sekitar 20 dunia, tapi dengan detail yang jauh lebih kaya,” kata Allison Youngblood, ilmuwan proyek TESS di NASA Goddard Space Flight Center. “Semakin kita memahami bagian-bagian dalam sebuah sistem planet, semakin baik pula kita memahami keseluruhannya, termasuk tata surya kita sendiri.” (Space/Z-2)