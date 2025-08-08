Astronom JWST Deteksi Calon Planet Baru di Sekitar Bintang Tetangga Terdekat Bumi

Teleskop James Webb mendeteksi calon planet gas raksasa yang mengorbit Alpha Centauri A, bintang mirip Matahari terdekat dari Bumi. (NASA)

ASTRONOM yang menggunakan Teleskop Luar Angkasa James Webb (JWST) menemukan bukti kuat keberadaan calon planet baru yang mengorbit Alpha Centauri A. Bintang paling mirip Matahari yang paling dekat dengan Bumi, hanya berjarak sekitar empat tahun cahaya. Temuan ini merupakan bagian dari sistem tiga bintang Alpha Centauri yang telah lama menjadi incaran para ilmuwan.

Dengan bantuan instrumen Mid-Infrared (MIRI) milik JWST dan teknik topeng koronagrafik untuk meredam cahaya terang dari bintang, tim peneliti berhasil menangkap cahaya sangat redup dari objek yang diduga sebuah planet. Planet yang sekitar 10.000 kali lebih redup dari Alpha Centauri A.

Menariknya, calon planet ini berada dalam zona layak huni bintang tersebut, yaitu wilayah yang secara teoritis memungkinkan keberadaan air cair di permukaan sebuah planet. Namun, para ilmuwan mengindikasikan bahwa planet ini kemungkinan besar adalah raksasa gas, jenis planet yang tidak dapat mendukung kehidupan seperti di Bumi.

Baca juga : Ilmuwan Ungkap Misteri Planet Lava, Target Baru Teleskop James Webb

Meski begitu, penemuan ini tetap dianggap sangat penting dan menggembirakan. Tak hanya memicu antusiasme di kalangan ilmuwan, kabar ini juga menarik perhatian penggemar fiksi ilmiah. Pasalnya, dalam seri film Avatar, bulan fiksi Pandora diceritakan mengorbit sebuah raksasa gas yang mengelilingi Alpha Centauri A.

Dari sisi ilmiah, calon planet ini berpotensi menjadi objek luar tata surya yang paling dekat dengan bintang induknya yang pernah berhasil diabadikan secara langsung, hanya berjarak sekitar dua satuan astronomi dari Alpha Centauri A, atau dua kali jarak Bumi ke Matahari. Jika dikonfirmasi, ini juga akan menjadi planet pertama yang berhasil dipotret di sekitar bintang yang memiliki karakteristik serupa dengan Matahari dalam hal usia dan suhu.

"Karena sistem ini sangat dekat dengan Bumi, setiap eksoplanet yang ditemukan akan menjadi peluang terbaik kita untuk mengumpulkan data tentang sistem planet di luar tata surya," ujar Charles Beichman, Direktur Eksekutif NASA Exoplanet Science Institute di Caltech, sekaligus ilmuwan senior di Jet Propulsion Laboratory NASA.

Perlu dicatat, sejauh ini sistem Alpha Centauri diketahui memiliki dua eksoplanet yang sudah terkonfirmasi, keduanya mengorbit bintang Proxima Centauri. Sementara itu, keberadaan calon planet gas raksasa di Alpha Centauri A masih memerlukan pembuktian lebih lanjut.

Observasi lanjutan menggunakan JWST belum berhasil menemukan jejak tambahan dari planet tersebut. Namun, simulasi komputer menyarankan bahwa planet ini mungkin terlalu dekat dengan Alpha Centauri A sehingga sulit tertangkap kamera teleskop. (Space/Z-2)