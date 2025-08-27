Fenomena Langka Pusaran Susu di Danau Van Turki, Danau Soda Terbesar di Dunia

foto Danau Van ini, yang menyoroti pusaran susu, atau "gumpalan kekeruhan", di dalam air danau yang sangat basa.(NASA)

GAMBAR menakjubkan dari seorang astronot ini menampilkan serangkaian pusaran susu yang terlihat di perairan Danau Van di Turki, yang dikenal sebagai "danau soda" terbesar di dunia. Meskipun pusaran ini tampak seolah fenomena umum, sebenarnya keberadaan pusaran ini sangat jarang.

Danau Van merupakan danau terluas di Turki, dengan luas permukaan sekitar 3. 100 kilometer persegi (1. 200 mil persegi), sedikit lebih kecil dari Rhode Island. Danau ini berada pada ketinggian 1. 640 meter di atas permukaan laut dan memiliki pH sekitar 10, menjadikannya sangat basa.

Foto di atas memperlihatkan sebagian dari Danau Van di area sekitar kota Ercis, yang terletak di sisi utara danau. Pusaran air yang terlihat dalam gambar memiliki kemiripan dengan formasi yang terjadi saat meledaknya alga, di mana spesies plankton berkembang biak dengan cepat dan terjebak arus yang disebabkan angin. Namun, itu bukanlah penyebab dari pusaran air ini.

Sebaliknya, material mirip susu di danau ini sebagian besar tersusun dari kalsium karbonat. Observatorium Bumi NASA juga menjelaskan bahwa konsentrasi detritus atau sisa organik dari hewan hidup maupun mati jauh lebih rendah.

Pusaran air yang menyerupai susu ini disebut sebagai "gumpalan kekeruhan," yang merupakan kumpulan material tersuspensi yang muncul akibat gangguan alami atau akibat ulah manusia di dasar danau. Gumpalan ini mempunyai kemungkinan lebih besar untuk muncul di area danau tersebut karena kedalaman permukaannya lebih dangkal dibandingkan dengan bagian lainnya, yang memiliki kedalaman maksimum sekitar 450 meter.

Danau Van juga diketahui memiliki salah satu konsentrasi "mikrobialit" tertinggi di dunia, kumpulan struktur organo-sedimen yang terapung, terbentuk oleh proses penangkapan, pengikatan, dan pengendapan mineral oleh berbagai mikroba. Produksi mikrobialit biasanya mencapai puncaknya pada musim semi dan musim gugur, saat populasi mikroba meningkat. Namun, Earth Observatory menyebut bahwa hal ini bukanlah faktor utama yang menyebabkan pusaran tersebut.

pH tinggi di danau ini terbentuk akibat akumulasi garam karbonat dari waktu ke waktu, karena sifatnya yang "endorheik," yakni tidak memiliki saluran keluar.Oleh karena itu, sembari air mengalami penguapan, kadar garamnya meningkat.

Tingkat salinitas di danau ini sangat tinggi sehingga air jarang membeku, meskipun suhu sering kali turun di bawah 32 derajat Fahrenheit (0 derajat Celsius) selama musim dingin.

Selama 600.000 tahun terakhir, kedalaman air Danau Van mengalami fluktuasi besar akibat perubahan iklim Bumi yang memengaruhi laju masuknya air dan tingkat penguapan. Sebuah penelitian pada 2014 memperkirakan kedalamannya telah berubah sekitar 600 meter selama periode tersebut.

Walaupun pusaran susu yang besar dalam foto ini tidak disebabkan oleh ledakan alga, Anda dapat melihat adanya akumulasi kecil fitoplankton di sepanjang tepi pantai Ercis, serta di danau yang lebih kecil di dekat bagian atas gambar. (Live Science/Z-2)