TikTok akan Luncurkan Aplikasi Khusus untuk Pengguna di AS

TIKTOK dikabarkan akan membuat aplikasi baru untuk pengguna di Amerika Serikat (AS), hal itu dilakukan imbas peraturan pemerintah AS yang melarang aplikasi asal Tiongkok itu beroperasi, karena adanya kekhawatiran data pengguna aplikasi Tiktok untuk AS bisa diakses oleh pemerintah Tiongkok.

Dikutip dari GSM Arena, aplikasi baru Tiktok khusus AS tersebut kabarnya akan dirilis pada tanggal 5 September 2025, dan pengguna TikTok di AS harus beralih ke aplikasi baru tersebut agar dapat terus menggunakan layanan Tiktok. Aplikasi lama yang saat ini digunakan, akan dihapus dari toko aplikasi AS saat aplikasi baru diluncurkan dan kemudian akan berhenti berfungsi sepenuhnya sekitar bulan Maret mendatang.

Nantinya aplikasi baru Tiktok itu tidak sepenuhnya dibawah naungan ByteDance, akan ada perusahaan lain yang mengoperasikan aplikasi tersebut. Itu menjadi peraturan wajib yang harus dipenuhi Tiktok jika mereka tetap ingin mengoperasikan layanannya di AS.

Sementara itu, Presiden AS Trump telah mengumumkan bahwa 'sekelompok orang yang sangat kaya' akan membeli operasi Tiktok di AS dari ByteDance. Hingga saat ini masih belum tahu siapa orang-orang ini, tetapi Trump berjanji bahwa hal itu akan berubah akhir bulan ini.

Untuk diketahui, pelarangan Tiktok beroperasi di Amerika Serikat sudah berlangsung sejak kepemimpinan Presiden Joe Biden, yang telah menandatangani Undang-Undang Perlindungan Warga Amerika dari Aplikasi yang Dikendalikan Musuh Asing pada 24 April 2024 lalu.

Dalam aturan tersebut Biden meminta ByteDance untuk menjual operasi Tiktok di AS dengan tenggat waktu 270 hari dengan opsi tiga kali perpanjangan. Jika mengikuti tenggat waktu (270 hari) semestinya berakhir pada 19 Januari 2025.

Namun seiring berjalannya waktu, Presiden Donald Trump terpilih sebagai presiden baru Amerika Serikat dan dilantik pada 21 Januari. Di bawah kepemimpinan Trump, hingga saat ini Tiktok masih bisa beroperasi di AS setelah mendapat opsi tiga kali perpanjangan yaitu rentang 20 Januari - 5 April, rentang 4 April - 19 Juni dan terakhir rentang 19 Juni - 5 September 2025. (H-3)