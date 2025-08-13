TikTok Rayakan Kemerdekaan Lewat #Serunya17an, Perkenalkan TikTok One untuk Kreator dan Brand Lokal

Konten kreator TikTok Dennis Guido, Cece Caramel, Alfi Alfarizi, dan Growth Senior Lead, ASTRO Fajar Syifaul Haq(MI/PANJI ARIMURTI)

Menyambut Hari Kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia, TikTok kembali menggelar kampanye #Serunya17an. Program ini mengajak kreator hingga pelaku usaha lokal untuk merayakan semangat kemerdekaan dengan cara kreatif, memanfaatkan ruang digital untuk membangun komunitas yang kolaboratif sekaligus produktif.

Tahun ini, perayaan #Serunya17an semakin istimewa dengan hadirnya TikTok One, solusi kreatif terpadu yang dirancang untuk memudahkan kolaborasi antara brand dan kreator. Melalui TikTok One, proses kerja sama dapat dilakukan dari tahap perencanaan ide, produksi konten, hingga distribusi, semuanya di satu platform.

"Kami percaya, semangat kemerdekaan, kreativitas dan aksi nyata komunitas TikTok memiliki ruang dan membuka peluang ekonomi di dalam ekosistem kreatif TikTok. Hal ini terlihat dari bagaimana lebih dari 8 juta kreator telah memperoleh penghasilan di TikTok, di mana 63% di antaranya mendapatkan penghasilan di atas rata-rata upah minimum di Indonesia," ungkap Communications Director TikTok Indonesia, Anggini Setiawan.

"Melalui kampanye #Serunya17an, kami ingin merayakan kreativitas komunitas TikTok di tanah air yang terus memanfaatkan ekosistem TikTok guna menghadirkan hiburan yang edukatif, membangun komunitas kolaboratif, hingga menciptakan peluang ekonomi yang berdampak positif bagi lingkungan," tambahnya.

TikTok One Dorong Ekonomi Digital bagi Brand dan Kreator Lokal

Manfaat TikTok One sendiri sudah dirasakan oleh banyak pihak. Alfi Alfarizi (@alfi.alfarizi), kreator yang bergabung sejak September 2024, berhasil meningkatkan penghasilannya hingga tiga kali lipat dan mewujudkan rumah impiannya.

"Saat ini penghasilan saya dari ngonten telah berhasil mewujudkan apa yang saya impikan, yaitu tempat tinggal," cerita Alfi.

Sementara itu, brand belanja online ASTRO (@astronauts.id) mencatat peningkatan akuisisi pengguna baru hingga 40 persen setelah menjalankan kampanye Ramadan bersama kreator melalui TikTok One.

Lewat kampanye #Serunya17an dan peluncuran TikTok One, TikTok ingin menunjukkan bahwa merayakan kemerdekaan tak hanya soal lomba tujuh belasan, tetapi juga soal membuka peluang ekonomi dan memperkuat ekosistem kreatif Indonesia.