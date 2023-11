UI Mobile, Sinergi IDE dan Makara Mas untuk Universitas Indonesia

PT Infrastruktur Digital Edukasi (IDE) bersinergi bersama PT Makara Mas mendirikan PT Universal Indonesia Mobile (UI Mobile) sebagai langkah nyata pengembangan ekosistem digital kampus di Universitas Indonesia (UI). Sinergi itu diawali penandatanganan akta pendirian usaha bersama antara IDE dan Makara Mas yaitu UI Mobile, di UI Works, Kampus UI Depok, hari ini. Baca juga: Sinar Mas Land Manfaatkan Teknologi AI untuk Manjakan Pengunjung Joint venture itu sekaligus menjadi tonggak bersejarah dalam mendukung fokus UI untuk digitalisasi edukasi satu pintu yang tersentralisasi, mulai dari layanan mahasiswa, tenaga didik, orang tua mahasiswa, sampai ke tingkat alumni. Founder IDE Steven Samudera mengatakan adaptasi dunia pendidikan dengan platform digital akan membawa perubahan signifikan dalam cara interaksi pendidikan. "Kami optimistis platform UI Mobile ini jadi langkah strategis untuk mempertahankan bahkan meningkatkan predikat kebanggaan yang sudah ada pada UI agar senantiasa melahirkan lulusan berkualitas unggul yang adaptif, inovatif, dan cerdas berteknologi,” ujar Steven. Ia menjelaskan UI Mobile akan menjadi entitas yang menggabungkan keunggulan akademis Makara Mas dan pengalaman dunia teknologi IDE yang berkiprah di dunia EduTech sejak 2017. Baca juga: Start Up Mahasiswa Indonesia Ini Sukses Tembus Pasar IT di Rusia "Fokus utama UI Mobile ini adalah mengembangkan platform campus digital ecosystem yang mencakup student life cycle management sampai pada campus financial ecosystem yang mendukung semua aspek perkuliahan serta lifestyle civitas akademika untuk meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan di Indonesia," terang Steven. Direktur Utama Makara Mas Putra Abbas menambahkan sinergi tersebut akan memunculkan inovasi-inovasi baru yang bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya dan dunia pendidikan pada khususnya. "Tujuan kami tidak hanya meningkatkan standar dalam digitalisasi pendidikan tetapi juga untuk memperluas akses masyarakat terhadap pendidikan berkualitas dan terjangkau untuk semua," tutup Putra. Acara penandatanganan akta pendirian usaha bersama itu turut dihadiri perwakilan dari UI seperti Direktorat Kerjasama, Direktorat Pengelola dan Pengembangan Usaha, serta Direktorat Sistem Teknologi dan Informasi. Juga, jajaran direksi dari UI Mobile yakni Kurniawan Saktiaji, Destaria Soe’oed, dan Simon Nicholov. (RO/S-2)

