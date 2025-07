Platform Digital Ini Luncurkan Faculty of Finance untuk Berkarier di Industri Keuangan

Ilustrasi(Dok Ist)

Platform edukasi dibimbing.id yang didirikan pada tahun 2020 menawarkan program bootcamp berkualitas untuk membentuk talenta digital unggulan di Indonesia.

Platform digital dibimbing.id membuka kelas online di bidang Finance and Accounting, Risk Management, Auditor, dan Investment Banking.

Setelah meluncurkan bootcamp Finance and Accounting pada April lalu. Pada paruh kedua tahun 2025 ini, dibimbing.id memperluas Faculty of Finance dengan menambahkan tiga topik bootcamp baru, yaitu Risk Management, Auditor, dan Investment Banking.

Empat topik bootcamp ini diluncurkan untuk menjawab impian angkatan kerja yang ingin berkarier di bidang finance, terutama di perusahaan Big 4 yang diketahui mempunyai jenjang karier stabil dan benefit yang baik.

"Masih banyak orang yang belum memiliki pengetahuan, keterampilan, ataupun jam terbang yang cukup. Maka, dibimbing.id hadir sebagai solusi bagi siapa saja yang ingin berkarier di industri keuangan," kata CEO dibimbing.id Zaky Muhammad Syah melalui keterangannya.

Sebelumnya, lanjut Zaky, bootcamp Finance and Accounting dibimbing.id membekali murid dengan pengetahuan dan pengalaman di bidang pencatatan dan analisis laporan keuangan. Sementara tiga topik bootcamp baru di fakultas ini mengarahkan murid ke jalan karier yang beragam.

Zaky menjelaskan bootcamp Risk Management mengajarkan keterampilan penting untuk identifikasi dan mitigasi risiko keuangan. Bootcamp Audit membekali murid dengan keterampilan pengawasan dan operasional perusahaan.

Sementara bootcamp Investment and Banking mempersiapkan murid berkarier di bidang perbankan, khususnya pengelolaan aset investasi dan penyediaan layanan keuangan. "Keempat bootcamp Faculty of Finance dibimbing.id dilaksanakan melalui kelas online di akhir pekan," tukasnya.

Melalui bootcamp tersebut murid bisa belajar secara fleksibel bersama mentor berpengalaman dan kurikulum terstruktur yang cocok bagi pemula. Selain belajar teori, peserta bootcamp berkesempatan mengerjakan proyek berbasis studi kasus nyata untuk membangun portofolio Finance yang impresif dan menunjukkan kesiapan bekerja.

Tak hanya mencetak talenta, dibimbing.id menghubungkan murid bootcamp ke pekerjaan impian melalui program persiapan karier dan penyaluran ke lebih dari 840 hiring partners perusahaan negeri dan swasta. Bootcamp Faculty of Finance dibimbing.id berkomitmen membimbing siapa saja yang ingin berkarier di industri keuangan tanpa memandang latar belakang pendidikan atau pekerjaan sebelumnya.

Hal ini sejalan dengan tujuan dibimbing.id. “Dibimbing.id hadir sebagai upaya untuk membantu siapapun mendapat pekerjaan dengan mudah,” tandas Zaky.

Sejumlah program yang ditawarkan antara lain Data Science, Digital Marketing, UI/UX dan Desain Grafis, Front-End Web Development, dan Product & Project Management. 94% lulusan dibimbing.id telah dibantu mendapat pekerjaan di 840+ perusahaan hiring partner. (H-2)