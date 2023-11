Sinar Mas Land Manfaatkan Teknologi AI untuk Manjakan Pengunjung

TEKNOLOGI artificial intelligence (AI) yang berkembang pesat secara global berdampak besar bagi seluruh sektor industri, termasuk properti. AI mampu menjadi katalis pergeseran paradigma, sehingga membuat perusahaan properti bertransformasi karena pengaruhnya yang besar dalam pergerakan bisnis secara keseluruhan. Sinar Mas Land sangat menyadari hal tersebut dan kini menjadi salah satu pionir melalui pemanfaatan potensi teknologi AI untuk berinovasi dalam bidang-bidang seperti manajemen properti, konstruksi, berkelanjutan, dan pengalaman pelanggan. Sinar Mas Land menyatakan komitmen kuat dalam pemanfaatan teknologi AI, salah satunya dengan melibatkan berbagai global tech giant seperti Microsoft Indonesia, NTT Global, dan lainnya dalam perjalanan transformasi digital perusahaan. Hal itu ditegaskan dalam Tech Media Workshop yang bertema Transforming Property with Generative AI pada Kamis (16/11) di Auditorium GOP 9, BSD City. Acara tersebut menghadirkan Yanto Suryawan (Senior Vice President of Ecosystem Acquisition & Partnership Sinar Mas Land), Mulyawan Gani (Chief Transformation Officer Sinar Mas Land), dan Bayu Seto (Partner Living Lab Ventures). Chief Transformation Officer Sinar Mas Land Mulyawan Gani mengatakan pihaknya sangat serius menjadikan BSD City sebagai integrated smart and digital city dengan memanfaatkan potensi teknologi AI. "Salah satu wujud nyata inovasi tersebut ialah kolaborasi kami dengan Microsoft lewat integrasi teknologi chatbot yang mengimplementasikan Microsoft Azure OpenAI Service dan Azure Cognitive Search untuk menghadirkan fitur Tanya dalam aplikasi OneSmile. Ibarat city guide, pengguna dapat bertanya mengenai tempat hangout, restoran, atau kafe di BSD City dan mendapatkan rekomendasi yang sesuai. Fitur ini terbukti sangat berguna untuk meningkatkan pengalaman pengunjung maupun penghuni di BSD City," papar Mulyawan. Baca juga: Living Lab Ventures dan Jetro Inkubasi Startup Jepang Spatial Pleasure Dalam membangun smart city yang terintegrasi, Mulyawan mengungkapkan pihaknya menggelontorkan investasi sekitar Rp300 miliar-Rp400 miliar per tahun. Bayu Seto menambahkan pihaknya telah mengucurkan dana untuk mengembangkan startup sejak awal hingga kini lebih dari Rp1 triliun. Hingga akhir tahun, lanjutnya, ada 3-4 startup yang akan dikembangkan. Tak hanya penerapan teknologi AI di dalam bisnis Sinar Mas Land, Microsoft juga memberikan dukungan kepada corporate venture Sinar Mas Land yaitu Living Lab Ventures melalui program Startup Founders Hub. Dalam program ini, sebanyak 27 startup naungan LLV dapat mengakses berbagai macam aplikasi yang canggih, mulai dari platform cloud yang terpercaya, aman, dan open-source friendly. Microsoft juga menyediakan alat produktivitas terbaik bagi para tech developer, seperti GitHub Enterprise, Engineer Visual Studio Enterprise, Power Platform, Microsoft 365, Dynamics 365, hingga akses ke OpenAI. Melalui pemanfaatan teknologi tersebut diharapkan startup di bawah naungan LLV dapat menciptakan sejumlah inovasi baru, sehingga dapat mempercepat proses BSD City sebagai smart city yang terdepan di Tanah Air. Baca juga: Kota Deltamas Gelar Festival Kebudayaan Jepang Deltamas Matsuri Sinar Mas Land juga mengembangkan Digital Hub--kawasan seluas 26 hektare di BSD City--yang didedikasikan untuk komunitas, institusi pendidikan, startup, dan perusahaan multinasional di bidang teknologi digital dan kreatif. Animo positif didapatkan dari berbagai pihak dalam pengembangan ekosistem yang telah menjadi rumah bagi lebih dari 38 dari perusahaan terkemuka, seperti Traveloka, Unilever, NTT, Grab, dan Apple. CEO Digital Tech Ecosystem and Development Sinar Mas Land Irawan Harahap menyampaikan perusahaan berupaya membangun masa depan yang lebih baik melalui transformasi BSD City dengan memilih mitra terbaik, karena Microsoft yang telah diakui keunggulannya dari sisi pengembangan teknologi cloud dan AI. Hal ini diaplikasikan dalam pembangunan gedung di kawasan Digital Hub BSD City yang memanfaatkan Azure Digital Twins, guna mengotomasi berbagai sistem manajemen proyek konstruksi gedung yang tengah berlangsung. "Seterusnya, kami terbuka mengundang berbagai mitra-mitra global tech lain untuk menjadikan Digital Hub BSD City sebagai ekosistem yang kolaboratif bagi penerapan teknologi terbaru." Sejak 2016 Sinar Mas Land melalui BSD City telah melakukan transformasi digital untuk memberikan pelayanan dan produk terbaik bagi masyarakat. Dari segi infrastruktur, perusahaan menerapkan penyediaan jaringan fiber optic, pengawasan lalu lintas melalui traffic command center, hingga kemudahan mobilitas masyarakat dari dan menuju BSD City melalui penyediaan sarana transportasi publik yang terintegrasi. (RO/Z-2)

TEKNOLOGI artificial intelligence (AI) yang berkembang pesat secara global berdampak besar bagi seluruh sektor industri, termasuk properti. AI mampu menjadi katalis pergeseran paradigma, sehingga membuat perusahaan properti bertransformasi karena pengaruhnya yang besar dalam pergerakan bisnis secara keseluruhan. Sinar Mas Land sangat menyadari hal tersebut dan kini menjadi salah satu pionir melalui pemanfaatan potensi teknologi AI untuk berinovasi dalam bidang-bidang seperti manajemen properti, konstruksi, berkelanjutan, dan pengalaman pelanggan.

Sinar Mas Land menyatakan komitmen kuat dalam pemanfaatan teknologi AI, salah satunya dengan melibatkan berbagai global tech giant seperti Microsoft Indonesia, NTT Global, dan lainnya dalam perjalanan transformasi digital perusahaan. Hal itu ditegaskan dalam Tech Media Workshop yang bertema Transforming Property with Generative AI pada Kamis (16/11) di Auditorium GOP 9, BSD City. Acara tersebut menghadirkan Yanto Suryawan (Senior Vice President of Ecosystem Acquisition & Partnership Sinar Mas Land), Mulyawan Gani (Chief Transformation Officer Sinar Mas Land), dan Bayu Seto (Partner Living Lab Ventures).

Chief Transformation Officer Sinar Mas Land Mulyawan Gani mengatakan pihaknya sangat serius menjadikan BSD City sebagai integrated smart and digital city dengan memanfaatkan potensi teknologi AI. "Salah satu wujud nyata inovasi tersebut ialah kolaborasi kami dengan Microsoft lewat integrasi teknologi chatbot yang mengimplementasikan Microsoft Azure OpenAI Service dan Azure Cognitive Search untuk menghadirkan fitur Tanya dalam aplikasi OneSmile. Ibarat city guide, pengguna dapat bertanya mengenai tempat hangout, restoran, atau kafe di BSD City dan mendapatkan rekomendasi yang sesuai. Fitur ini terbukti sangat berguna untuk meningkatkan pengalaman pengunjung maupun penghuni di BSD City," papar Mulyawan.

Dalam membangun smart city yang terintegrasi, Mulyawan mengungkapkan pihaknya menggelontorkan investasi sekitar Rp300 miliar-Rp400 miliar per tahun. Bayu Seto menambahkan pihaknya telah mengucurkan dana untuk mengembangkan startup sejak awal hingga kini lebih dari Rp1 triliun. Hingga akhir tahun, lanjutnya, ada 3-4 startup yang akan dikembangkan.

Tak hanya penerapan teknologi AI di dalam bisnis Sinar Mas Land, Microsoft juga memberikan dukungan kepada corporate venture Sinar Mas Land yaitu Living Lab Ventures melalui program Startup Founders Hub. Dalam program ini, sebanyak 27 startup naungan LLV dapat mengakses berbagai macam aplikasi yang canggih, mulai dari platform cloud yang terpercaya, aman, dan open-source friendly. Microsoft juga menyediakan alat produktivitas terbaik bagi para tech developer, seperti GitHub Enterprise, Engineer Visual Studio Enterprise, Power Platform, Microsoft 365, Dynamics 365, hingga akses ke OpenAI. Melalui pemanfaatan teknologi tersebut diharapkan startup di bawah naungan LLV dapat menciptakan sejumlah inovasi baru, sehingga dapat mempercepat proses BSD City sebagai smart city yang terdepan di Tanah Air.

Sinar Mas Land juga mengembangkan Digital Hub--kawasan seluas 26 hektare di BSD City--yang didedikasikan untuk komunitas, institusi pendidikan, startup, dan perusahaan multinasional di bidang teknologi digital dan kreatif. Animo positif didapatkan dari berbagai pihak dalam pengembangan ekosistem yang telah menjadi rumah bagi lebih dari 38 dari perusahaan terkemuka, seperti Traveloka, Unilever, NTT, Grab, dan Apple.

CEO Digital Tech Ecosystem and Development Sinar Mas Land Irawan Harahap menyampaikan perusahaan berupaya membangun masa depan yang lebih baik melalui transformasi BSD City dengan memilih mitra terbaik, karena Microsoft yang telah diakui keunggulannya dari sisi pengembangan teknologi cloud dan AI. Hal ini diaplikasikan dalam pembangunan gedung di kawasan Digital Hub BSD City yang memanfaatkan Azure Digital Twins, guna mengotomasi berbagai sistem manajemen proyek konstruksi gedung yang tengah berlangsung. "Seterusnya, kami terbuka mengundang berbagai mitra-mitra global tech lain untuk menjadikan Digital Hub BSD City sebagai ekosistem yang kolaboratif bagi penerapan teknologi terbaru."

Sejak 2016 Sinar Mas Land melalui BSD City telah melakukan transformasi digital untuk memberikan pelayanan dan produk terbaik bagi masyarakat. Dari segi infrastruktur, perusahaan menerapkan penyediaan jaringan fiber optic, pengawasan lalu lintas melalui traffic command center, hingga kemudahan mobilitas masyarakat dari dan menuju BSD City melalui penyediaan sarana transportasi publik yang terintegrasi. (RO/Z-2)