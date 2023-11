Kota Deltamas Gelar Festival Kebudayaan Jepang Deltamas Matsuri

KOTA Deltamas menyelenggarakan festival kebudayaan Jepang-Indonesia yang rutin dilaksanakan setiap tahun. Kegiatan bernama Deltamas Matsuri bertujuan membangun silaturahmi dan hubungan yang harmonis antara komunitas lokal dan ekspatriat Jepang yang tinggal serta bekerja di kawasan Kota Deltamas.

Festival Deltamas Matsuri diselenggarakan pada 4-5 November 2023 di Lapangan Samping Marketing Office Kota Deltamas. Acara tersebut juga menjadi ajang pertunjukan keberagaman budaya Jepang-Indonesia sekaligus meningkatkan pariwisata, khususnya industri kreatif bagi komunitas masyarakat dari kedua negara yang berada di sekitar Kota Deltamas, terutama wilayah Jakarta-Jawa Barat.

Direktur Operasional Kota Deltamas Tommy Satriotomo mengatakan Deltamas Matsuri bukan hanya festival budaya. Lebih dari itu, acara ini menjadi momentum penting dalam mendukung pembangunan komunitas yang beragam di Kota Deltamas. Apalagi, saat ini jumlah ekspatriat khususnya dari Jepang terus bertumbuh dan mereka umumnya bekerja di kawasan industri GIIC yang berada di Kota Deltamas serta sekitar wilayah Cikarang. "Melalui acara ini, kami juga ingin mengobati rasa kangen para ekspatriat Jepang, sehingga diharapkan mereka dapat merasakan suasana serupa yang biasa dilakukan tiap tahun di kampung halaman mereka dalam menyambut mekarnya Bunga Sakura," tutur Tommy.

Tahun ini, Deltamas Matsuri menghadirkan beragam guest star menarik di antaranya Kotak Band, J-Rocks, Amai Monogatari, Elaine, Kirashi Dream, Rozen Girl, Shirai Metal, Yuriwa, Shun Suke, Hiro Umeda, dan lainnya. Acara ini juga dimeriahkan dengan kehadiran Cosplay Parade, kompetisi olahraga dari tenant Greenland International Industrial Center (GIIC), hingga bazaar yang diikuti lebih dari 140 UMKM yang menyajikan ratusan menu kuliner khas Indonesia maupun Jepang. Festival kebudayaan Jepang-Indonesia ini terbuka untuk masyarakat umum dan free entry mulai dari pukul 10.00-21.00 WIB.

Deltamas Matsuri diselenggarakan Kota Deltamas bekerja sama dengan Komunitas Alumni Jepang di Indonesia dan Kota Deltamas (KAJI) serta didukung oleh Kedubes Jepang, Japan Foundation, JETRO, Japan National Tourism Organization (JNTO), The Association for Overseas Technical Cooperation and Sustainable Partnerships (AOTS), Cikarang Japan Club (CJC), Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Kabupaten Bekasi, Kadin Kabupaten Bekasi, Ikatan Alumni Program Habibie (IABIE) di Indonesia, hingga Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. (RO/Z-2)