Kebijakan Pemerintah AS Pengaruhi Pasar Kripto

AMERIKA Serikat (AS) sebagai salah satu pusat utama dalam ekosistem kripto, menjadikan kebijakan pemerintah AS memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pasar kripto di tingkat global.

Berbagai langkah yang diambil pemerintah AS secara langsung mempengaruhi regulasi, adopsi, dan perkembangan mata uang kripto secara keseluruhan.

Ronny Prasetya, Direktur Utama Bittime, mengatakan, “Sebagai salah satu pusat serta kiblat ekonomi dunia, Amerika Serikat serta kebijakannya memiliki pengaruh kuat terhadap kondisi pasar kripto baik secara domestik, ataupun global."

"Pengaruh ini hadir dalam berbagai bentuk, mulai dari regulasi, lembaga atau badan regulator, penggunaan, hingga pastinya perusahaan dan berbagai proyek aset kripto yang berbasis di Amerika Serikat,” kata Ronny dalam keterangan, Jumat (6/10).

Langkah - langkah regulasi yang diambil oleh pemerintah AS, terutama oleh lembaga seperti Securities and Exchange Commission (SEC) dan Commodity Futures Trading Commission (CFTC), memengaruhi bagaimana kripto diperdagangkan dan diinvestasikan di seluruh dunia.

Kebijakan AS juga mempengaruhi adopsi kripto oleh institusi keuangan dan perusahaan multinasional, dimana kebijakan AS seringkali menjadi kiblat dalam penetapan regulasi terkait aset kripto yang secara langsung menciptakan hubungan erat antara regulasi AS dengan pasar aset kripto.

Government Shutdown

Beberapa waktu lalu, pemerintah Amerika Serikat sempat menghadapi situasi yang sangat serius dengan adanya wacana untuk melakukan government shutdown.

Hal ini dipicu oleh keadaan dalam Kongres dan ketidakmampuan untuk mencapai kesepakatan anggaran federal yang berpotensi menimbulkan adanya penghentian sebagian operasi pemerintahan federal. Situasi ini telah menciptakan ketidakpastian yang signifikan di seluruh negeri dan berdampak pada berbagai sektor ekonomi, termasuk pasar aset kripto.

Saat ini, kondisi tersebut sudah dipastikan berakhir dengan adanya kesepakatan dalam Kongres AS mengenai anggaran. Terlepas dari hal ini, government shutdown pastinya memiliki dampak terhadap pasar aset kripto dimana menurut Ronny,

"Jika government shutdown di Amerika Serikat benar - benar terjadi, maka situasi ini akan mempengaruhi banyak aspek ekonomi, termasuk pasar aset kripto. Ketidakpastian politik dan ekonomi dapat memicu volatilitas yang lebih besar di pasar kripto."

Ronny juga menyoroti beberapa dampak kunci dari government shutdown pada pasar aset kripto seperti meningkatnya volatilitas aset kripto itu sendiri.

Ketidakpastian politik dan ketidakmampuan pemerintah untuk menjalankan fungsi-fungsi pentingnya dapat memicu volatilitas yang lebih besar dalam harga aset kripto. Investor mungkin menjadi lebih cemas dan cenderung menjual atau membeli dengan cepat, memengaruhi harga-harga aset digital.

Hal tersebut juga ditambah dengan adanya ketidakstabilan politik akibat rencana government shutdown yang akan dilakukan pemerintah AS ini dapat mempengaruhi perkembangan regulasi terkait aset kripto.

Kebijakan dan peraturan baru yang dapat mempengaruhi industri ini mungkin tertunda atau terhambat selama government shutdown.

Namun di sisi lain, beberapa investor bisa saja melihat situasi ini sebagai peluang untuk berinvestasi pada aset kripto.

Karena harga aset kripto yang berpotensi mengalami penurunan selama periode ketidakpastian dapat menjadi waktu yang baik untuk membeli dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa depan.

Tidak dapat dipungkiri, pasar aset kripto telah menjadi semakin penting dalam ekosistem keuangan global dan memiliki dampak yang lebih besar dalam beberapa tahun terakhir.

Oleh karena itu, ketika situasi politik seperti adanya ancaman government shutdown terjadi, tentu saja secara tidak langsung akan dapat merembet ke pasar kripto dan mengubah perilaku investor.

Oleh karena itu, Ronny Prasetya juga menekankan pentingnya diversifikasi portofolio dan pengetahuan yang kuat bagi investor aset kripto. "Investor harus selalu memahami risiko yang terlibat dalam aset kripto dan memiliki rencana yang baik dalam menghadapinya," katanya.

“Kami akan terus memantau perkembangan situasi politik dan ekonomi yang mungkin mempengaruhi pasar aset kripto. Kami juga berharap para investor untuk terus memantau perkembangan situasi ini dan mengambil tindakan bijaksana dalam menjalankan aktivitas investasi mereka, dan lakukan analisis sebelum memilih aset investasi,” tutup Ronny. (RO/S-4)