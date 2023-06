Cheat The Sims 4 di PC dan PS4, Uang dan Skill Meningkat

THE Sims merupakan gim yang menghadirkan simulasi kehidupan yang dapat dikendalikan atau dikontrol oleh pemain. The Sims, menjadi gim yang unik, ringan, dan asik.

Selain itu, gim ini juga dapat dimainkan dalam banyak gawai seperti PC, PS, XBox. Untuk menuntaskan permainan ini, dan membangun karakter, status sosial, rumah dan juga kekayaan, membutuhkan waktu yang cukup lama.

Demi menyingkat proses tersebut, kamu bisa menggunakan bantuan kode cheat. Maka, berikut adalah cara mengaktifkan dan kumpulan cheat dari The Sims 4.

Cara Mengaktifkan Chat The Sims 4

Dilansir dari laman gamebrott, berikut adalah cara untuk mengaktifkan cheat The Sims 4, sesuai dengan platform yang digunakan:

- PC: Tekan CTRL + Shift + C

- Mac: Tekan Command + Shift + C

- PlayStation 4: Tekan semua tombol L dan R (L1,L2,R1,R2) secara bersamaan

- Xbox One: Tekan semua tombol L dan R (LT, LB, RT, TB) secara bersamaan

Setelah mengaktifkan kode cheat sesuai dengan platform masing-masing, maka akan muncul kotak konsol cheat di pojok atas kiri dari game. Selanjutnya, melalui kotak tersebut, anda dapat memasukkan kode cheat yang anda inginkan.

Kumpulan Cheat The Sims 4

Cheat The Sims 4 - Uang

- Mendapatkan 1.000 Simoleon: "kaching" or "rosebud"

- Mendapatkan 50.000 Simoleon: "motherlode"

- Mengubah saldo Simoleon Anda ke jumlah tertentu: "Money (# here)"

- Menonaktifkan tagihan: "household.autopay_bills"

- Membuat gratis untuk pindah ke semua lot: "FreeRealEstate on

Cheat The Sims 4 - Bangun Membangun

Cheat ini, digunakan untuk membantu anda dalam proses pembangunan rumah agar lebih cepat.

- Membuka semua item hadiah naik karir: bb.ignoregameplayunclocksentitlement

- Menggabungkan objek kemanapun yang kita inginkan: bb.moveobjects

- Membuka semua konten yang ada di debug: bb.showhiddenobject

- Membuka lebih dari 1.000 objek lingkungan tambahan: bb.showliveeditobjects

- Mengedit objek di Rumah Sakit, Kantor Polisi dan Labs Sains: bb.enabledfreebuild

Cheat The Sims 4 - Kebutuhan Sims

Kode cheat ini, dapat anda gunakan untuk memenuhi kebutuhan karakter The Sims yang anda gunakan.

- Memenuhi semua kebutuhan dari karakter: sims.fill_all_commodities

- Memenuhi semua kebutuhan dari semua Sim dalam keluarga: sims.fill_all_commodities_household

- Memenuhi kebutuhan buang air kecil: filmotive motive_Bladder

- Memenuhi kebutuhan makanan: filmotive motive_Hunger

Cheat The Sims 4 - Poin Hadiah Sims

Untuk kdoe cheat ini, digunakan untuk menyelesaikan tantangan dan penerimaan penghargaan.

- Memberi poin kepuasan terhadap karakter Sim sesuai angka yang dituliskan: sims.give_satisfaction_points

- Menyelesaikan tantangan aspirasi saat ini dan poin penghargaan: Aspirations.complete_current_milestone

Cheat The Sims 4 - Hubungan Sosial

- Mengatur poin hubungan pertemanan antara kedua Sims sesuai dengan angka yang dituliskan: modifyrelationship (Nama Lengkap Sim 1) (Nama Lengkap Sim 2) (Angka -100 s/d 100) LTR_Friendship_Main

- Mengatur poin hubungan romantisme antara kedua Sims sesuai dengan angka yang dituliskan: modifyrelationship (Nama Lengkap Sim 1) (Nama Lengkap Sim 2) (Angka -100 s/d 100) 100 LTR_Romance_Main

- Berkenalan dengan semua Sims: relationship.introduce_sim_to_all_others

- Memunculkan teman Sims baru di lot dengan poin pertemanan hingga 80%: relationships.create_friends_for_sim

- Mengatur poin hubungan pertemanan antara Sim 1 dan hewan peliharaan sesuai angka yang dituliskan: modifyrelationship (Nama Lengkap Sim 1) (Nama Lengkap peliharaan) (Angka -100 s/d 100) LTR_SimToPet_Friendship_Main

- Menghancurkan hubungan antara kedua Sims yang diinginkan: relationship.destroy (Nama Lengkap Sim 1) (Nama Lengkap Sim 2). (Z-10)