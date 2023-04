Ide Bio IG Aesthetic Bikin Akun Instagram Milikmu Lebih Menarik

INSTAGRAM merupakan salah satu aplikasi media sosial paling populer. Pengguna aktif Instagram diperkirakan berjumlah 2.35 miliar orang. Dengan fitur menarik dan penggunaannya yang populer, Instagram banyak digunakan oleh orang.

Instagram memiliki mekanisme pengikut dan mengikuti. Artinya, suatu akun dapat menerima informasi yang dibagikan oleh akun lain, apabila diikuti. Agar akun kita diikuti oleh orang, penting untuk membuat konten yang menarik.

Namun, jangan lupa untuk memiliki bioprofil IG yang menarik juga. Berikut ide bioIG estetik untuk Instagram.

Pengertian bio IG

Bio IG ialah profil singkat pada Instagram. Bio terletak di bawah username pengguna akun. Dalam bio, anda dapat menulis profil singkat mengenai anda.

Misalnya, mengenai pekerjaan, hobi, status anda, atau mungkin bahkan nama orang lain. Semakin menarik bio yang ditulis, akan membuat orang lain semakin tertarik untuk mengikuti akun anda.

Bio IG lucu

a. Cantik enggak harus putih, tetapi harus perempuan.

b. Kamu belum follow aja, aku udah follow back.

c. Waktu tak dapat diputar, dijilat, apalagi dicelupin.

d. Hobiku adalah sarapan, makan siang, dan makan malam.

e. Di balik kesuksesan seseorang, ada banyak mantan yang telah menyesal.

f. Istiqomah itu berat, yang ringan mah istirahat.

g. Pemuda harapan pemudi.

h. Manusia boleh berencana, tapi saldo juga yang menentukan.

i. Aku tahu aku meninggalkan kewarasanku di sekitar sini.

j. Tunggu, di mana aku? Bagaimana saya bisa masuk ke sini?

k. Hei, apakah kamu membaca bio saya lagi?

l. Pemberani adalah ia yang gak takut sama kecoa.

m. Sedang banyak pikiran. Tunggu pemberitahuan lebih lanjut.

n. Belajarlah dari zombie, karena zombie tidak pernah makan teman sendiri.

o. Lagi mikir gimana caranya masuk ke hati kamu, badanku kan gede.

Bio IG bahasa Indonesia

a. Dalam dunia yang penuh kekhawatiran, jadilah pejuang.

b. Aku telah jatuh cinta dengan deretan kota yang belum pernah kudatangi dan pada orang yang belum pernah kutemui.

c. "Jadilah dirimu sendiri dan katakan apa yang kamu rasakan karena mereka yang keberatan tidak penting, dan mereka yang peduli tidak keberatan." Bernard M. Baruch

d. Buka pikiranmu sebelum membuka mulutmu.

e. "Kamu tidak bisa kembali dan mengubah awal, tetapi kamu bisa mulai dari mana kamu berada dan mengubah akhirnya." CS Lewis

f. Jangan ikuti saya karena saya tidak tahu ke mana harus pergi.

g. Setiap hari adalah kesempatan kedua.

h. Sedang update diri sendiri.

i. Definisi kesepian yang sebenarnya adalah hidup tanpa tanggung jawab sosial.

j. "Ketidaksempurnaan adalah keindahan, kegilaan adalah jenius, dan lebih baik bersikap konyol daripada benar-benar membosankan." Marilyn Monroe

k. Pejuang kehidupan.

l. Alam menginspirasi, manusia berimajinasi.

m. Hasil tak pernah munafik.

n. Asli sejak tahun (tahun kelahiran).

o. Selalu senang adalah pilihan saya.

Bio IG bahasa Inggris

a. Sprinkling kindness everywhere I go.

b. I practice what I post.

c. I'm the exception.

d. I see beauty in everything.

e. Don't like me? Don't care.

f. I might not be where i want to be yet but i get closer everyday

g. If you can not be intelligent, be a good person.

h. Never underestimate yourself. If you are unhappy with your life, fix what's wrong, and keep stepping.

i. We will never know, before we do so. Remember one thing, the work we do will be worth it.

j. Do not give up just because it failed at the first opportunity. You will not have something precious easily. Keep trying!

k. You can feel true beauty only when you can enjoy it and be grateful.

l. Honesty is the soul jewelry shine more than diamonds.

m. Most millionaires get a B or C on campus. They build wealth not of IQ alone, but creativity and common sense.

n. When we are already one of the majors, does not mean we should be one of the future.

o. If we are afraid of failure, it means we have limited our ability. (Z-2)