Dorong Perkembangan Investasi Aset Kripto, KunciCoin Luncurkan Kampanye Stake and Win

ASET kripto, KunciCoin di quarter pertama 2023 kembali merilis kampanye terbaru “Stake and Win”, melanjutkan kampanye Stake and Earn dalam rangkaian merayakan satu tahun perjalanan KunciCoin di Februari 2022 dalam membangun ekosistem kripto dan blockchain untuk Indonesia dan lingkup global.

Dalam kampanye “Stake and Win”, para KunciArmy, holders $KUNCI, dan calon holders memiliki kesempatan memenangkan total hadiah utama sebesar US$3400 dengan cara Stake $KUNCI untuk mendapatkan beragam hadiahnya.

KunciCoin dalam kampanye “Stake and Win” juga akan memberikan berbagai hadiah menarik untuk dimenangkan mulai dari 1 laptop, 1 ponsel, hingga paket merchandise eksklusif.

"Bagi yang tertarik ikut serta memenangkan hadiah tersebut, berlaku Tiering System sebagai syarat keikutsertaan dan berlaku kelipatan bagi tiap user dalam keikusertaan ini yaitu: 1 Year Staking Period with 500 KUNCI Staked = 1 Points, 2 Years Staking Period with 300 KUNCI Staked = 1 Points, dan 3 Years Staking Period with 100 KUNCI Staked = 1 Points," kata Julius Agus Salim, Founder & CEO KunciCoin dan PT Famindo Kunci Sukses.

Ia berharap, kampanye KunciCoin Stake and Win dapat menjadi campaign yang memberikan rewards dan benefit tidak hanya bagi para pemenang tetapi juga para holders $KUNCI yang selama ini sudah terus setia menjaga perkembangan KunciCoin.

"KunciCoin juga berharap bahwa $KUNCI tidak hanya sekedar sebagai aset kripto yang dapat diinvestasikan tetapi juga dapat dimanfaatkan dengan adanya integrasi di dalam ekosistem yang sudah KunciCoin bangun dengan beragam usecases yang ada," katanya.

Julius optimistis program Stake and Win dapat disambut hangat dan gembira sebagai bagian dari perayaan satu tahun KunciCoin. Selain itu KunciCoin juga mencatatkan dua pencapaian baru di awal 2023 yaitu sebagai salah satu sponsor utama Hammersonic Festival 2023 dan peluncuran official merchandise KunciCoin dan Hammersonic melalui KunciGoods yang juga berkolaborasi dengan Nindito.

KunciCoin dengan visi membangun ekosistem kripto dan blockchain Indonesia, selama satu tahun ini sudah meluncurkan beragam usecase products and services seperti KunciPlay, Qoinpay, KunciNFT, KunciStore, Gambir Studio, dan beragam usecase lain yang akan diluncurkan kelak.

"Dengan adanya tiga aktivitas terbaru ini, KunciCoin berharap semakin dekat dengan masyarakat luas dalam menyampaikan informasi agar semakin mengetahui baik roadmap dan ekosistem KunciCoin dan menambah rasa kepercayaan masyarakat terhadap industri kripto di Indonesia," pungkas Julius. (RO/Z-5)