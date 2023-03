Musk:Hanya Akun Terverifikasi Bisa Ikut Jajak Pendapat Twitter

HANYA akun Twitter terverifikasi yang terverifikasi dinyatakan memenuhi syarat untuk memilih dalam jajak pendapat yang diadakan di platform itu mulai 15 April mendatang. Hal ini dinyatakan CEO Twitter Elon Musk, Senin (27/3) dan dipertegas dengan menempatkan kawanan bot kecerdasan buatan (AI) tingkat lanjut untuk mengawasi.

Musk juga mengatakan hanya akun terverifikasi yang memenuhi syarat untuk masuk ke rekomendasi "Twitter Untuk Anda" atau For You, yang menampilkan aliran cuitan dari berbagai akun di Twitter, termasuk yang tidak diikuti.

Twitter tidak segera menanggapi permintaan komentar dari Reuters.

Pada 2022 lalu, Elon Musk juga mengatakan Twitter akan membatasi pemungutan suara pada jajak pendapat terkait kebijakan membayar bagi pelanggan Twitter Blue.

Seperti yang diketahui, layanan jejaring sosial Twitter telah mengkonfirmasi bahwa fitur langganan Twitter Blue kini telah tersedia di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Twitter Blue adalah langganan bulanan berbayar opsional yang menyematkan tanda centang biru pada akun profil pengguna.

Dahulu, fitur ini hanya bisa didapat oleh orang tertentu, untuk memverivikasi keresmian akun milik figur publik, atau akun resmi suatu organisasi. Kini, orang yang berlangganan dapat mendapat akses lebih awal ke fitur-fitur baru, misalnya Edit Tweet.

Harga berlangganan berbeda-beda tiap negara, mulai dari USD8 dolar (Rp120 ribu) per bulan atau USD84 dolar (Rp1.267.224) per tahun.

Di Indonesia, berlangganan Twitter Blue per bulan dibandrol seharga Rp165 ribu per bulan dan Rp1.719.000 per tahun bagi pengguna iOS dan Android. (Z-10)