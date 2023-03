Ini Layanan yang Dapat Diakses pada Aplikasi myIndiHome

DI zaman modern seperti saat ini, keberadaan teknologi berbasis aplikasi digital mempermudah berbagai aktivitas banyak orang, mulai dari belajar, berbelanja, bekerja, hingga menikmati hiburan. Hal tersebut juga tak terlepas dari jumlah pengguna internet dan smartphone yang terus meningkat dari waktu ke waktu, termasuk di Indonesia.

Berdasarkan laporan agensi pemasaran global We Are Social, pengguna internet di Indonesia mencapai lebih dari 212 juta per Januari 2023. Artinya, sekitar 77% dari total populasi Indonesia telah menggunakan internet. Dari jumlah tersebut, sebanyak 98,3% pengguna mengakses internet dengan telepon pintar atau smartphone. Menilik data tersebut, tak heran bila berbagai institusi, mulai dari lembaga pemerintahan hingga perusahaan swasta, berlomba-lomba mengembangkan aplikasi smartphone.

Upaya tersebut dinilai penting untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses berbagai layanan. Tak hanya itu, perusahaan dapat memperluas jangkauan pasar dengan memiliki layanan berbasis aplikasi yang optimal. Sebagai salah satu penyedia layanan internet cepat bagi masyarakat Indonesia, IndiHome memahami peran penting layanan berbasis aplikasi di era digital. Oleh karena itu, sebagai bentuk adaptasi terhadap perkembangan zaman sekaligus upaya untuk memudahkan pelanggan dalam mengakses layanannya, IndiHome menghadirkan aplikasi digital myIndiHome.

Vice President (VP) Marketing Management Telkom Indonesia E Kurniawan mengatakan, myIndiHome hadir sebagai bagian dari transformasi digital di tengah derasnya perkembangan arus teknologi. "MyIndiHome juga bagian dari upaya kami dalam berbenah dan meningkatkan layanan. Aplikasi ini hadir untuk mendekatkan dan memudahkan konsumen dalam menjangkau layanan IndiHome dari mana saja di seluruh Indonesia," ujar Kurniawan dalam keterangan tertulis, Rabu (22/3).

Mudahkan berbagai kebutuhan pelanggan, Kurniawan menuturkan, masyarakat dapat mengakses berbagai layanan IndiHome dengan lebih mudah melalui aplikasi myIndiHome. Salah satunya, menghubungi customer service IndiHome. Selain itu, pelanggan baru kini dapat melakukan registrasi langganan internet IndiHome melalui aplikasi tersebut. Dengan begitu, pelanggan tak perlu repot keluar rumah untuk berlangganan internet IndiHome.

Pelanggan pun bisa mengatur janji dengan teknisi dan melihat status progres pemasangan secara transparan melalui myIndiHome. Tak hanya itu, pelanggan dapat membayar tagihan bulanan lewat myIndiHome. Aplikasi ini terintegrasi dengan platform pembayaran digital, LinkAja. Dengan begitu, pelanggan dapat membayar tagihan dengan saldo LinkAja ataupun kartu kredit.

Sebagai bentuk apresiasi untuk pelanggan, Indihome mengadakan program loyalitas, yakni Poin myIndiHome. Adapun pelanggan yang melakukan pembayaran tagihan sebelum jatuh tempo, yakni maksimal pada 20 setiap bulan, akan mendapatkan Poin myIndiHome. Pelanggan juga bisa mendapatkan poin tambahan dengan melakukan pembelian add-on via kanal digital yang tersedia. Perlu diketahui, add-on adalah layanan tambahan yang bisa diaktifkan sesuai keinginan dan kebutuhan, seperti internet, televisi (TV), dan telepon.

Semakin besar transaksi dan lama berlangganan, Poin myIndiHome yang akan didapatkan semakin besar. Pelanggan yang berulang tahun juga akan mendapatkan tambahan poin. Poin myIndiHome dapat ditukarkan dengan sejumlah penawaran menarik, seperti diskon dari merchant yang bekerja sama dengan IndiHome, merchandise eksklusif di Plasa Telkom, upgrade kecepatan internet dan minipack channel TV, serta donasi untuk masyarakat yang membutuhkan.

Adapun poin yang ditukarkan di merchant dapat digunakan untuk membeli sejumlah produk, mulai dari makanan, produk kecantikan, travel, dan fesyen. IndiHome juga memberikan layanan spesial di aplikasi myIndiHome melalui loyalty program untuk pelanggan yang mengaktifkan Paket IndiHome 3P (Internet + TV + Phone), 2P (Internet + Phone), atau 2P (Internet + TV). (Z-2)