Gandeng Anak Muda, Rany Fardiany Bangun Sekolah Cyber Security

TREN bidang information technology (IT) atau teknologi informasi menumbuhkan semangat kewirausahaan. Hal ini ditunjukkan dengan menjamurnya berbagai perusahaan berbasis IT.

Salah satunya adalah PT. Teknologi Cakra Internasional. Perusahaan yang dirintis oleh seorang perempuan hebat, Rany Fardiany.

Ketertarikan Rany pada dunia IT sudah ada sejak masa sekolah dengan menjadi murid yang terbaik di mata pelajaran ilmu komputer.

Meski kuliah di Jurusan Desain Interior, Rany tetap menyukai berbagai program komputer yang ada saat itu. Ia bahkan dengan mudah menguasai semua aplikasi program tersebut.

"Setelah lulus kuliah, saya berkenalan dengan komunitas cyber security atau orang-orang yang terkenal di dunia cyber security," kata Rany dalam keterangan, Rabu (4/1).

"Saya kemudian memutuskan membangun sekolah cyber security dan mengumpulkan anak-anak muda yang ahli di bidang ini," katanya.

"Saya mengadakan berbagai training dan pelatihan untuk pemahaman mengenai cyber security dan mengadakan kompetisi antar-anggota. Telah banyak murid yang lulus dari sekolah ini dengan prestasi terbaik," jelasnya.

Jika ditelaah lebih jauh, wanita kelahiran Bandung, 30 Desember ini, merasa bahwa dunia IT tidak akan bisa dilepaskan dari keseharian.

"Kita hidup di era serba digital, didukung dengan berbagai peralatan software dan hardware dengan teknologi canggih. Komunikasi lintas negara bukan lagi perihal sulit," ucap Rany.

"Semua negara di dunia bisa dijangkau hanya dengan akses internet, semua bisa diraih dengan teknologi informasi," tegasnya.

Maka tidak heran jika profesi di bidang IT, seperti software developer, front end & back end developer, web developer, database administrator, hardware engineer, system analyst, network architect, information security & cyber security analyst, IT support, hingga IT system manager banyak dicari perusahaan besar.

Begitu pula halnya dengan perusahaan IT saat ini banyak yang menawarkan jasa web development, web design, IT aplikasi, produk dan services lainnya.

"Saya dan rekan-rekan memiliki ide untuk mendirikan perusahaan berbasis data yang didukung sistem IT canggih," katanya.

"Kami menciptakan berbagai produk aplikasi dan menyediakan berbagai IT services bagi perusahaan sesuai kebutuhan. Kami siap melayani perusahaan dari berbagai sektor dan siap bersaing di era revolusi industri 4.0 dan 5.0," tutur Rany.

Tokoh Inspirasi

Tokoh yang memberikan inspirasi kepada Rany Fardiany, tidak lain adalah Maya Miranda Ambarsari.

Seorang pengusaha wanita hebat yang terkenal di Indonesia dan mancanegara karena kesuksesannya dalam memimpin beberapa perusahaan sekaligus di bidang sektor industri pertambangan emas dan tembaga (PT.Merdeka Copper &Gold Tbk.), pengolahan minyak bumi (PT. Tawu Inti Bati), properti dan real estate (Elliotti Residence), Salon & Kecantikan (Gorjes Salon & Beauty), juga sektor IT yakni PT.Teknologi Cakra Internasional sebuah perusahaan terakhir yang dibangunnya bersama dengan Rany Fardiany.

Bagi Rany, sosok Maya Miranda bukan hanya sekedar rekan bisnis semata dalam hidup Rany.

Maya berperan sebagai seorang sahabat, bahkan sebagai seorang kakak perempuan baginya yang selalu dapat berbagi kesenangan dan kesusahan bersama, yang selalu mendukungnya untuk berusaha lebih baik dalam segala hal dan jangan pantang menyerah dalam bisnis.

Ia selalu diberikan motivasi, masukan dan saran bagaimana cara menjalankan perusahaan agar sukses dan membagikan ilmu pengetahuan serta pengalamannya dalam membuat strategi bisnis dan manajemen perusahaan dalam jangka panjang sebagai kunci sukses dan bertahan dalam era kompetisi digital saat ini.

Kunci Kesuksesan

Kerja keras, pantang menyerah, dan selalu berdoa diiringi usaha, untuk mencapai segala cita-cita dan impian. Itulah kunci sukses Rany dalam karier.

"Tidak ada kata 'tidak mungkin’ dalam kamus hidup saya. Selama berusaha maksimal dan berdoa serta yakin kepada Allah SWT, Tuhan pencipta alam semesta ini, maka jalan hidup kita akan terbuka dan rezeki akan mengalir," pesannya.

Rany berhasil mendirikan sekolah cyber security yang menaungi anak-anak muda berbakat di industri IT.

Lulusan sekolah tersebut banyak yang berprofesi sebagai ahli cyber security di perusahaan dan instansi pemerintahan. Mereka memberikan pelatihan dan pendidikan di bidang cyber security.

"Mengingat banyak terjadi kejahatan siber, perusahaan membutuhkan keahlian di bidang ini. Ilmu ini sangat bermanfaat bagi siapapun untuk menghindari dan mengatasi kejahatan di bidang siber," katanya.

"Saya dan rekan-rekan ingin menciptakan berbagai aplikasi yang bisa bermanfaat bagi masyarakat luas dan bisa memudahkan hidup banyak orang di era serba teknologi saat ini," tutur Rany yang berposisi sebagai CEO.

Ketika ditanya mengenai target, Rany mengaku selalu berpikir dan berencana jauh ke depan. Tujuan hidup Rany hanya untuk berkarya dan bermanfaat bagi masyarakat.

PT. Teknologi Cakra Internasional merupakan perusahaan berbasis teknologi informasi yang menciptakan berbagai produk aplikasi dan jasa.

Salah satunya adalah InterconnectData, aplikasi yang menyajikan berbagai informasi dan data perusahaan, mengenai data background, akuisisi, pendanaan, data profil perusahaan, perorangan, dan lainnya serta platform yang menghubungkan antara perusahaan, startup, profesional, dan market researcher.

Perusahaan ini meraih penghargaan The Best Business & Services Company Indonesia Award 2021.

"Kami bekerja sama dengan IDX atau Bursa Efek Jakarta yang menyajikan data perusahaan di Indonesia yang sudah terdaftar di Bursa Efek (IPO)," jelas Rany.

"Kami juga didukung oleh Statista, perusahaan Jerman yang berbasis data penyedia data pasar dan konsumen terkemuka, menggabungkan data statistik pada lebih dari 80.000 topik dari lebih dari 22.500 sumber mendukung data yang disajikan di platform InterconnectData," ungkapnya.

Rany juga bekerja sama dengan S&P Global, perusahaan Amerika yang menyajikan rating perusahaan, penyedia indeks dan peringkat kredit independen, pemberi rating obligasi, saham, surat berharga, dan perusahaan asuransi, kompilasi indeks pasar saham, dan Market Intelligence.

"Tahun ini kami menjadi reseller-nya ec-council untuk pelatihan bersertifikat melalui IC Academy," ujarnya.

"Kami juga menciptakan aplikasi Point of Sales Makasi, untuk mempermudah para penjual dan pembeli dalam melakukan transaksi jual beli, membuat laporan transaksi dan laporan penjualan, hingga manajemen karyawan, daftar produk atau katalog produk, dan lainnya," paparnya.

Aplikasi ini dapat melakukan pencatatan transaksi dan sinkronisasi secara offline.

"Selain itu, kami juga menyediakan fitur online order agar penjual atau pemilik merchant bisa melakukan penjualan secara online dan seluruh transaksi teritegrasi dalam aplikasi Makasi. Sistem pembayarannya pun bisa digital dan non-digital," terangnya. (RO/OL-09)