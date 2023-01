Usee TV Go Berubah Nama Jadi IndiHome TV

USEETV Go akan rebranding layanan aplikasi video Over The Top (OTT) menjadi IndiHome TV. IndiHome TV merupakan layanan aplikasi konten tayangan video berupa ekstensi dari pengalaman menonton IndiHome TV pada layar kaca yang kini dapat dinikmati di mana pun dan kapan pun melalui berbagai media seperti handphone, tablet, dan laptop. IndiHome TV menyediakan berbagai hiburan, informasi, serta lifestyle berupa konten streaming digital, seperti video, movies, live TV, dan TV on Demand (TVOD).

EGM Divisi TV Video Telkom Indonesia, Dedi Suherman, mengungkapkan bahwa aplikasi IndiHome TV dilengkapi dengan beragam konten dengan genre menarik, mulai dari drama, actions, Hollywood blockbusters, konten lokal, konten anak, drama celestial, siaran olahraga, komedi, hingga tayangan Bollywood. Aplikasi IndiHome TV akan semakin menambah pilihan hiburan pelanggan.

Dalam aplikasi IndiHome TV, pelanggan juga dapat mengakses berbagai macam konten premium seperti tayangan live dari pertandingan sepak bola Liga 1, berbagai macam kompetisi dan kejuaraan bola basket seperti IBL dan FIBA, BWF, MotoGP, dan lainnya. Pembayarannya pun sangat mudah karena bisa menggunakan berbagai macam pilihan pembayaran digital dan layanan perbankan lain.

VP Marketing Management Telkom Indonesia E Kurniawan menambahkan, sudah menjadi komitmen IndiHome untuk memberikan layanan terbaik dan benefit menarik bagi pelanggan. Rebranding Usee TV Go menjadi IndiHome TV semakin memperkuat positioning IndiHome sebagai window of entertainment dengan OTT dan kanal terlengkap di Indonesia. "Dengan konsep window of entertainment yang IndiHome hadirkan, kami terus berusaha meningkatkan layanan terbaik dan memberikan benefit menarik yang dapat dirasakan seluruh pelanggan di Indonesia," jelas Kurniawan dalam keterangan tertulis, Selasa (3/1).

Menariknya lagi, dengan aplikasi IndiHome TV, pelanggan dapat dengan mudah merasakan pengalaman seru melalui fitur-fitur menarik dari tayangan atau konten favorit. Sederet fitur tersebut antara lain pause, rewind, atau putar ulang tayangan TV dengan bebas, tayang ulang acara live sampai dengan tujuh hari ke belakang, kontrol penuh video yang diputar IndiHome TV, hiburan di kala senggang dengan fitur karaoke, tayangan paket langganan dan konten premium bisa otomatis ditonton juga melalui aplikasi dengan memanfaatkan login akun my IndiHome.

Untuk menggunakan aplikasi IndiHome TV, pelanggan dapat mengunduhnya melalui handphone, tablet, dan laptop yang tersedia di App Store untuk perangkat iOS dan Google Play Store untuk perangkat Android dan Android TV. Layanan aplikasi IndiHome TV juga dapat diakses melalui website www.indihometv.com. (OL-14)