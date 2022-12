Hadir di Ajang HOMEDEC 2022, Waterway Hadirkan Alat Filtrasi Air Keran

WATERWAY, alat filtrasi air keran di rumah menjadi air murni layak minum dengan sistem penyaringan reverse osmosis (RO), diluncurkan di sela-sela ajang Home Design & Interior Exhibition (HOMEDEC) 2022 yang diselenggarakan di ICE BSD City, Tangerang, Jumat (16/12).

Waterway, brand asli buatan lokal Indonesia, mengubah gaya hidup orang modern, untuk mendapatkan akses air bersih dengan mudah dan praktis, layaknya memiliki pabrik air sehat sendiri di rumah untuk dikonsumsi seluruh keluarga, dengan cost yang lebih terjangkau, termasuk untuk kantor, rumah sakit atau ruang publik.

“Kami menyebut Waterway sebagai Dispenser RO karena selain berfungsi memurnikan air, alat ini juga berfungsi sebagai dispenser yang dilengkapi dengan tiga opsi temperatur air baik itu air panas, air dingin, dan air suhu ruangan," kata CEO PT Intisarana Adisejahtera Yoseph Chandra saat launching Waterway.

"Jadi dengan Waterway layaknya memiliki pabrik air sehat sendiri di rumah,” ujar Yoseph.

Waterway sudah memiliki sertifikat kelayakan air sesuai standard WHO dan Kementerian Kesehatan RI berdasarkan uji yang dilakukan oleh Sucofindo dengan Report No. 14970/ANBPAP tertanggal 5 Desember 2022 untuk pengetesan Chemical and Microbilogical Analysis sesuai Standard WHO.

Selain itu, sertifikat No. 14969/ANBPAP tertanggal 5 Desember 2022 untuk Standard Kementerian Kesehatan RI untuk pengujian Microbiological, Inorganic Chemical, Physical and Chemical, dengan hasil seluruh parameter sangat jauh di bawah ambang batas yang ditetapkan oleh WHO maupun Kementerian Kesehatan RI.

Waterway dipasarkan oleh PT Intisarana Adisejahtera, perusahaan yang sudah dikenal memproduksi dan memasarkan Inti Solar, pemanas air tenaga matahari, produk peraih Superbrands yang nama dan purna jualnya sudah merata di seluruh indonesia.

Menurut Yoseph, air bersih dan sehat sangat penting untuk kehidupan sehari-hari terutama bagi kesehatan tubuh.

Dengan mengonsumsi air bersih dan sehat tentunya akan mengurangi risiko penyakit. Karena itu Waterway hadir sebagai solusi dengan cara praktis, sehat, dan lebih murah.

Dalam peluncuran ini juga diperagakan uji eksperimen perbandingan air RO dengan air lain, mengundang perhimpunan mahasiswa Ukrida, menjabarkan hasil uji eksperimen dengan hasil yang memuaskan.

Sebagaimaan dijelaskan Yogi Saputra selaku Sales Manager Waterway, air baku yang masuk ke sistem Waterway akan melewati empat tahapan filtrasi yang sangat halus seukuran 1/10 satu helai rambut atau 0,001 mikron.

“Artinya kotoran-kotoran yang tidak kasat mata akan tersaring dengan baik bahkan kandungan seperti mineral, zat kapur, warna, bau, serta bakteri yang terkandung dalam air juga akan tersaring , sehingga akan menghasilkan air sehat yang terjamin kemurniannya,” ucap Yogi.

Waterway juga menjadi solusi gaya hidup modern karena anti ribet, tanpa galon, lebih hemat, lebih bersih dan sehat, desain modern, layar sentuh, tiga opsi temperatur.

Tinggal disambungkan ke air keran, dan Waterway akan bekerja untuk menghasilkan air bersih dan sehat untuk mendukung kesehatan keluarga.

Dikatakan Yogi, pihaknya menyediakan dua type yaitu Tipe Cleara untuk kebutuhan kantor, rumah sakit, dan ruang publik lainnya. Yang kedua Tipe Evaro yang direkomendasikan untuk pemakaian di rumah tangga.

“Untuk rumah tangga tentu akan lebih hemat dan tidak ribet untuk gonta-ganti galon, bahkan dengan desain sangat modern dengan berbagai kemudahannya,” sambungnya. (RO/OL-09)