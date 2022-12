Pokemon GO Gelar Event Spesial di Ajang Pokemon Festival Jakarta

SETELAH peluncuran versi Bahasa Indonesia beberap waktu lalu, pemain Pokemon GO kembali dimanjakan di event Pokemon Festivl: Jakarta yang berlangsung di Pantai Indah Kapuk, 8 Desember-8 Januari 2023.

Pokémon GO hadir dalam festival itu dengan menyediakan berbagai kesempatan dan keuntungan khusus melalui beragam aktivitas. Selain dapat mengikuti berbagai aktivitas lapangan spesial, para Pelatih yang mengunjungi lokasi acara juga akan mendapatkan beberapa bonus dalam game.

Pokémon GO adalah aplikasi permainan berbasis lokasi untuk ponsel pintar yang dikembangkan bersama oleh Niantic dan The Pokémon Company. Pokémon GO diluncurkan pertama kali pada 2016. Sejak itu Pokémon GO menjadi salah satu permainan mobile berbasis lokasi dengan teknologi AR (Augmented Reality) paling populer di dunia, termasuk di Indonesia.

Permainan tersebut menghubungkan aspek virtual dalam game dengan dunia nyata. Misalnya dalam permainan menangkap salah satu tokoh Pokémon; Pikachu, para Pelatih dituntut untuk mencari keberadaannya di lokasi yang sesungguhnya.

Sebagaimana disampaikan oleh Omar Tellez, VP of Emerging Markets Niantic Inc Omar Tellez mengatakan, Pokémon GO mewakili misi Niantic Inc, dalam mendorong orang untuk keluar rumah, bereksplorasi, berolahraga, menjalin hubungan, dan berinteraksi dengan orang lain. Tidak hanya itu, Pokémon GO dapat memberikan waktu berkualitas bersama keluarga karena permainan ini dapat dimainkan oleh seluruh anggota keluarga.

Pokémon Festival: Jakarta memungkinkan para Pelatih untuk mendapatkan itu semua bersama keluarga maupun komunitas, di special in-game event dengan Pokémon GO. Setelah acara pembukaan pada Kamis, 8 Desember 2022, rangkaian kegiatan Pokémon Festival Jakarta dimulai dengan special in-game event dengan Pokémon GO untuk merayakan dirilisnya Pokémon GO dalam Bahasa Indonesia.

Selama kegiatan itu, akan muncul lebih banyak Pikachu di 4 area Pantai Indah Kapuk. Para Pelatih dapat melakukan aktivitas Putar Disk Foto di PokéStop untuk mendapatkan Penelitian Lapangan Spesial dan menyelesaikannya untuk bertemu dengan Pokémon spesial, seperti Pikachu, Charmander, Bulbasaur, Squirtle.

Akan ada juga bonus-bonus lainnya yang aktif di PIK, termasuk Catch XP ×3, Jarak Penetasan ×1/2 untuk telur, dan kesempatan untuk mengumpulkan Stiker spesial in-game dengan memutar Disk Foto di PokéStop. Ditambah lagi, pada hari Sabtu, 10 Desember 2022, para Pelatih Pokémon GO dapat menikmati pertarungan PVP (Player vs. Player) di lokasi bersama komunitas Pokémon GO.

Pemain Pokemon GO juga dapat menantikan bonus, seperti, jarak penetasan x1/2, konfeti, XP Tangkapan ×3, stiker spesial dalam game Pikachu jantan dan betina dari aktivitas memutar PokéStop dan Gym di area acara, peluang lebih besar untuk perolehan Telur 10 km dari aktivitas memutar PokéStop dan Gym, peluang lebih besar untuk menemukan Pikachu di alam liar

Pelatih yang mengunjungi acara pada tanggal tertentu juga dapat menantikan keuntungan istimewa, yaitu pada 10 Desember 2022: Pokémon GO Invitational di Pokémon Festival: Jakarta dan 17-18 Desember 2022: Rayakan Hari Komunitas di Pokémon Festival Jakarta!

Untuk mendapatkan informasi terbaru, terutama kemungkinan adanya perubahan acara maupun jadwal, para Pelatih dapat mengikuti media sosial Pokémon GO, mendapatkan notifikasi push, dan berlangganan email.

"Pokémon GO adalah permainan yang aman bagi segala usia karena dirancang sedemikian rupa agar menghindari tindakan maupun istilah yang berkonotasi agresif. Selain itu pihak pengembang Pokémon GO selalu mendorong para Pelatih untuk memperhatikan lingkungan sekitar dan mengikuti panduan dari otoritas kesehatan setempat saat bermain Pokémon GO," pungkas Tellez. (RO/OL-7)