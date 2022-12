Ini Aplikasi dan Gim Terbaik 2022 di Google Play

TOKO aplikasi Google Play mengumumkan sederet aplikasi dan gim terbaik 2022 di Indonesia.

Google Play, dalam keterangan resmi, dikutip Senin (5/12), mengatakan tahun ini merupakan tahun untuk pengembangan diri dan membangun komunitas. Hal itu terbukti dari beberapa kategori yang diraih oleh aplikasi dan pengembang (developer) yang berfokus pada kedua hal tersebut.

Aplikasi Terbaik didapatkan oleh KitaLulus, yang merupakan platform untuk mengakses berbagai peluang kerja melalui pendidikan dan pembangunan komunitas.

Baca juga: Google Play Game Sudah Bisa Dimainkan di PC

Lebih lanjut, ada juga Grammarian, yang mendorong literasi bahasa Inggris melalui edutainment yang menyenangkan.

Di kategori Aplikasi Dampak Positif Terbaik ada Bicarakan.id yang menghubungkan orang-orang yang membutuhkan bantuan ahli kesehatan mental. Selain itu, Virgo mendapatkan gelar sebagai Aplikasi Harian Terbaik.

Pada kategori Aplikasi Hiburan Terbaik dan Aplikasi Pilihan Pengguna diraih KAKAO WEBTOON, sementara Aplikasi Unik Terbaik diraih oleh Debaede, dan Aplikasi Pengembangan Diri Terbaik didapatkan oleh FluenDay.

Aplikasi Todoist mendapatkan gelar Terbaik untuk Wear OS, aplikasi Pocket meraih kategori Terbaik untuk Tablet.

Sementara itu, pada gim, Google Play membuat kategori baru yang mencakup banyak genre gim yang ada saat ini, termasuk Gim dengan Cerita Terbaik dan Gim Terbaik yang Terus Diupdate.

Selain itu, platform juga memperkenalkan kategori penghargaan gim baru, yaitu Fim Buatan Indonesia Terbaik (Best Made in Indonesia), sebagai bentuk apresiasi terhadap semakin pentingnya peranan dan kontribusi industri gim lokal di Indonesia. Penghargaan ini didapatkan oleh gim Grammarian Ltd.

Gim Terbaik diraih Apex Legends Mobile, lalu Gim Multiplayer Terbaik didapatkan Dislyte. Gim Angry Birds Journey juga masih berada di daftar dengan meraih kategori Gim Kasual Terbaik dan Gim Terbaik untuk Tablet.

Genshin Impact mendapatkan gelar sebagai Gim Terbaik yang Terus Diupdate. Selanjutnya Gim Indie Terbaik diraih oleh One Hand Clapping, dan Diablo Immortal mendapatkan Gim dengan Cerita Terbaik.

Di sisi lain, Android dan Google Play mengatakan pihaknya berkomitmen memberi kesempatan kepada developer dan pengguna untuk membuat dan menggunakan aplikasi yang menarik dan berkualitas di mana pun mereka berada.

Google Play adalah rumah bagi 10 ribu lebih developer di Indonesia yang telah menemukan inspirasi dan membangun bisnis yang berkembang pesat. Selain itu, lebih dari 150 juta orang Indonesia mengunjungi Google Play setiap bulannya untuk menemukan berbagai aplikasi dan gim menarik yang menghubungkan mereka dengan dunia.

"Google Play memungkinkan developer, baik besar maupun kecil dari seluruh Indonesia untuk berkembang di platform kami. Kami melihat sudah ada banyak developer Indonesia yang sukses di pasar global yang sangat kompetitif," kata Director of Google Play untuk Asia Tenggara dan Australia, Kunal Soni.

"Kami pun tetap berkomitmen untuk mendukung developer yang terus membangun bisnis, gim, dan aplikasi yang dapat menghubungkan lebih dari 2,5 miliar orang di seluruh dunia," imbuhnya. (Ant/OL-1)