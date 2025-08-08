Google Bantah Fitur Pencarian AI Membunuh Lalu Lintas Situs Web

Ilustrasi(Dok: Google)

RAKSASA teknologi, Google, membantah sejumlah studi yang menunjukkan bahwa fitur pencarian berbasis AI seperti chatbot AI telah menurunkan trafik kunjungan ke situs-situs penerbit. Ini berakibat pada adanya penurunan kunjungan ke Google dalam beberapa waktu ke belakang.

Sebaliknya, raksasa pencarian tersebut menyatakan bahwa total volume klik organik dari mesin pencarinya ke situs web relatif stabil dari tahun ke tahun dan kualitas klik rata-rata justru meningkat.

"Data ini bertolak belakang dengan laporan pihak ketiga yang secara tidak akurat menunjukkan penurunan dramatis dalam lalu lintas agregat, sering kali berdasarkan metodologi yang cacat, contoh yang terisolasi, atau perubahan lalu lintas yang terjadi sebelum peluncuran fitur AI di Penelusuran," tulis Wakil Presiden dan Kepala Penelusuran Google, Liz Reid, dikutip dari TechCrunch, Jumat (8/5).

Baca juga : Kiat Strategi Handal Optimasi Web Bisnis

Meski demikian, Reid tidak menampik kalau perkembangan teknologi kecerdasan buatan menghadirkan pergeseran trafik kunjungan ke situs penerbit. Google mengakui bahwa tren pengguna bergeser, yang menyebabkan peningkatan trafik ke sebagian situs dan penurunan ke situs lainnya.

“Orang-orang semakin mencari dan mengeklik situs-situs yang memuat forum, video, podcast, dan postingan tempat mereka dapat mendengar suara-suara autentik dan perspektif langsung," ungkap Reid.

Demi menjaga trafik kunjungan pengguna, Google terus mengupdate perkembangan mesin pencarian mereka, salah satunya lewa fitur 'Ikhtisar AI' yang muncul dibagian atas hasil pencarian. Hal ini dilakukan untuk menjawab lebih banyak pertanyaan langsung di halaman hasil pencarian.

Google juga telah mengintegrasikan fitur AI Overviews yang memberikan lebih banyak tautan di hasil pencarian, yang menurut mereka membuka peluang baru bagi situs web untuk muncul dan diklik. Selain itu, Google mulai mengubah fokus metrik keberhasilan dari sekadar jumlah klik menjadi “kualitas klik”, yaitu klik yang menghasilkan pelibatan (engangement) lebih tinggi, membuat pengguna tidak langsung kembali ke halaman pencarian, melainkan membaca konten secara menyeluruh.(M-2)