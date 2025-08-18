Cara Mudah Mencari di Google dengan Gambar Lewat Laptop dan Ponsel

Logo Google Lens(google.com)

TIDAK hanya mengetik kata kunci, kini Anda juga bisa melakukan pencarian di Google menggunakan gambar. Fitur ini hadir lewat layanan Google Lens yang bisa mengenali objek pada foto atau gambar, lalu menampilkan informasi yang relevan.

Contohnya, apabila kamu punya foto suatu tempat atau barang tertentu namun tidak tahu namanya, cukup lakukan pencarian gambar di Google. Hasilnya, Google akan menampilkan detail terkait lokasi atau benda yang menggunakan gambar tersebut.

Cara ini juga bermanfaat untuk mengecek keaslian foto, sehingga bisa membantu menghindari tindak penipuan yang menggunakan gambar palsu dari internet.

Pencarian Gambar di Google Lewat Laptop

Berikut cara pencarian gambar di Google melalui laptop:

Buka situs Google.com melalui browser laptop Klik ikon kamera Google Lens yang ada di kotak pencarian Unggah gambar atau tempel tautan yang mengandung gambar, yang yang ingin ditelusuri Setelah gambar dimasukkan, Google akan menampilkan hasil berupa gambar serupa, nama objek, hingga situs yang terkait.

Pencarian Gambar di Google Lewat Ponsel

Berikut langkah-langkahnya: